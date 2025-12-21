Ver EN VIVO la Gran Final de La Granja VIP; detalles, reacciones y ganador del reality

La primera edición de La Granja VIP llegó a su Gala Final. Tras la salida de Alberto del Río, El Patrón, los cinco finalistas que lograron llegar hasta la Gran Final del reality de TV Azreca son: Alfredo Adame, Eleazar Gómez, integrantes del Team El Muro; así como Kim Shantal, La Bea y César Doroteo, integrantes del Team Cacaraqueo.

Los fans del reality show que se convirtió en todo un suceso de redes sociales y de la televisión mexicana podrán ver en vivo la gran final este domingo 21 de diciembre, a través de la señal de Azteca Uno y por Disney Plus. Solo da clic en este ENLACE .

¿Cómo votar por el ganador de La Granja VIP?

El tiempo aún no se termina, estamos a unas horas de conocer al gran ganador de la primera emisión de La Granja VIP, el proyecto más ambicioso con el que TV Azteca cierra con broche de oro el 2025.

Para votar por tu favorito puedes entrar a este ENLACE . Recuerda que cuentas con 10 votos y puedes repartirlos o darlos a un solo granjero.

¿Quién es el quinto lugar en La Granja VIP?

Luego de una competencia que duró 2 meses y medio, este 21 de diciembre, los cinco granjeros finalistas podrán despedirse de esta inolvidable experiencia en la que convivieron 16 personalidades del mundo de la TV, del deporte, de la comedia y de las redes sociales.

Tras sortear el trabajo duro como peón de La Granja VIP , las incomodidad del granero, las discusiones con los integrantes de los teams contrarios, el público será quien decida quién será el granjero ganador que se llevará a casa el premio de 2 millones de pesos.

Los granjeros se despiden de La Granja VIP

Durante su último sábado dentro de La Granja VIP, los cinco finalistas realizaron el último Freddy Show International donde aprovecharon para agradecer por la maravillosa experiencia y para hacer un recuento de los momentos más valiosos y de los más complicados que pudieron enfrentar dentro de la casa. Así se despidió Eleazar Gómez.

