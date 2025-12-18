Sora de OpenAI llega a México y América Latina con nuevas opciones creativas para los usuarios

OpenAI lanzó oficialmente Sora en México, convirtiendo al país en uno de los primeros de América Latina en acceder a esta aplicación de generación de video con inteligencia artificial. El despliegue incluye también a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

La expansión responde al rápido crecimiento de la plataforma, que superó el millón de descargas en menos de cinco días. Con Sora de OpenAI, los usuarios pueden transformar descripciones de texto en videos realistas, lo que amplía las posibilidades creativas sin requerir equipo profesional.

¿Qué es Sora de OpenAI y por qué llega a México?

Sora de OpenAI es una aplicación basada en el modelo Sora 2, diseñada para generar videos a partir de texto con alto nivel de realismo. La compañía eligió a México por su activa comunidad creativa y su adopción acelerada de herramientas digitales.

Este lanzamiento marca un punto relevante para la región, ya que democratiza el acceso a tecnologías avanzadas de producción audiovisual. A futuro, se espera que impulse nuevos formatos narrativos y modelos de negocio creativos.

¿Dónde descargar Sora y cómo empezar a usarla?

La aplicación está disponible de forma gratuita en sora.com, así como en App Store y Google Play. El soporte completo en español facilita su adopción en mercados latinoamericanos.

El proceso de uso es simple: el usuario describe una escena en texto y la plataforma genera el video. Esta accesibilidad permite experimentar de inmediato con distintos estilos y géneros.

Principales funciones para crear y remezclar videos

Sora permite crear clips desde texto, remezclar contenidos existentes y explorar un feed personalizado enfocado en la inspiración creativa. Destaca la función “Personajes”, que integra la imagen del usuario en distintas escenas.

Estas herramientas amplían la interacción social y creativa, al permitir colaboraciones y versiones alternativas de un mismo contenido. El impacto se refleja en nuevas formas de entretenimiento digital.

Seguridad y control para los usuarios

OpenAI incorporó marcas de agua visibles e invisibles, filtros de contenido y controles sobre el uso de la imagen personal. Estas medidas buscan evitar abusos y deepfakes engañosos.

Artistas buscan protegerse de la Inteligencia Artificial

Además, existen protecciones específicas para menores de edad, con límites de uso y moderación adicional. Esto refuerza la confianza en el uso responsable de la Inteligencia Artificial.

