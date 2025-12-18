Google lanza Gemini 3 Flash y lo establece como modelo predeterminado

Google presentó hoy Gemini 3 Flash, su nuevo modelo de inteligencia artificial rápido y de bajo costo, basado en Gemini 3 lanzado el mes pasado. La compañía lo convirtió en el modelo predeterminado de la app Gemini y del modo IA de búsqueda, en un movimiento que refuerza su estrategia en el mercado de modelos avanzados.

El lanzamiento se produce seis meses después de Gemini 2.5 Flash. En pruebas de referencia, Gemini 3 Flash superó ampliamente a su antecesor y, en algunos aspectos, igualó el rendimiento de modelos de gama alta como Gemini 3 Pro y GPT-5.2. En el denominado “último examen de la humanidad”, obtuvo un 33,7 % sin uso de herramientas, frente al 37,5 % de Gemini 3 Pro, el 11 % de Gemini 2.5 Flash y el 34,5 % de GPT-5.2. En la prueba MMMU-Pro, centrada en razonamiento y multimodalidad, alcanzó un 81,2 %, el puntaje más alto entre los modelos comparados.

Implementación para consumidores

Google estableció Gemini 3 Flash como opción predeterminada a nivel mundial en la app Gemini, en reemplazo de Gemini 2.5 Flash. Los usuarios pueden seguir seleccionando el modelo Pro para consultas de matemáticas y programación.

Según la compañía, el modelo destaca en la identificación de contenido multimodal y la generación de respuestas basadas en ese material. Permite, por ejemplo, analizar videos cortos, interpretar bocetos, procesar audios y generar cuestionarios. También mejora la comprensión de la intención de las consultas y ofrece respuestas más visuales, con elementos como imágenes y tablas, además de facilitar la creación de prototipos de aplicaciones mediante indicaciones.

Disponibilidad para empresas y desarrolladores

Google informó que compañías como JetBrains, Figma, Cursor, Harvey y Latitude ya utilizan Gemini 3 Flash, disponible a través de Vertex AI y Gemini Enterprise. Para desarrolladores, el modelo se ofrece en versión preliminar mediante la API y en Antigravity, la herramienta de codificación presentada el mes pasado.

El precio de Gemini 3 Flash es de 0,50 dólares por millón de tokens de entrada y 3,00 dólares por millón de tokens de salida, por encima de los valores de Gemini 2.5 Flash. No obstante, la empresa señaló que el nuevo modelo es tres veces más rápido que Gemini 2.5 Pro y utiliza, en promedio, un 30 % menos de tokens en tareas de razonamiento.

Desde el lanzamiento de Gemini 3, Google aseguró haber procesado más de un billón de tokens diarios en su API. En este contexto de competencia entre grandes modelos, la compañía destacó que la industria continúa introduciendo nuevas métricas y formas de evaluación, impulsando lanzamientos constantes y mejoras de rendimiento.