RAE actualiza el ‘Diccionario de la lengua española’ para 2026 e incluye “morro”

Morro es esa palabra que en México se dice sin pensarlo: para el niño, el chavo, el muchacho. Está en la calle, en la casa, en la escuela y hasta en la nota roja, pero desde ahora, también está en el Diccionario de la lengua española (DLE).

La Real Academia Española (RAE) incluyó el término en su actualización 23.8.1 , reconociendo su uso coloquial en el país y El Salvador.

La incorporación confirma algo que para millones ya era evidente: el español que se habla en México también cuenta y también se escribe. El DLE registró morro como una forma informal para referirse a un menor o joven, sin carga ofensiva y con un uso ampliamente extendido en el territorio nacional.

La RAE ha presentado hoy las novedades del «Diccionario de la lengua española» en su versión 23.8.1. En la edición en línea de la obra ya pueden consultar los artículos añadidos, como «crudivorismo», «microteatro» o «turismofobia».



Más información: https://t.co/vbZ48AsSrW. pic.twitter.com/c8KyuvXglX — RAE (@RAEinforma) December 15, 2025

RAE tiene nueva versión y agrega palabras para 2026

La entrada de morro forma parte de la versión electrónica 23.8.1 del DLE, presentada el pasado lunes 15 de diciembre por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado , así como la responsable del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora.

Se trata de una actualización previa a la edición 24 del diccionario, que verá la luz en 2026. Todas las nuevas palabras y cambios ya pueden consultarse en la versión en línea del diccionario.

Palabras nuevas en el Diccionario de la lengua española en 2026

La actualización no se quedó solo en el lenguaje coloquial. El DLE sumó términos como crudivorismo, microteatro, milenial y turismofobia, además de vocabulario científico y médico como gravitón, termoquímico, cuperosis, narcoléptico y ovulatorio.

En temas del clima, aparecen engelamiento y engelante, cada vez más usados en reportes meteorológicos.

Palabras que cambian de sentido el próximo año

La RAE también ajustó significados. Directo ahora se reconoce como una transmisión en tiempo real por radio, televisión o internet. Brutal deja de ser solo algo violento y puede significar “excelente”, mientras que chapar suma el uso de “cerrar un negocio”, como cuando un bar “chapa” temprano.

Se añaden además expresiones completas como alfombra mágica, foto de familia, juguete roto y meter la directa.

El idioma tecnológico también evoluciona

El idioma de Internet sigue colándose en el diccionario. Loguearse ya es un verbo en español, así como términos como gif, hashtag, mailing y streaming se integran como extranjerismos.

