VIDEO: Se incendia árbol de Navidad en Nayarit; la pirotecnia causó pánico

El encendido del árbol de Navidad es uno de los momentos más especiales que marcan el inicio de las fiestas decembrinas, por lo que los distintos municipios y alcaldías, en el caso de la CDMX, realizan eventos multitudinarios. Sin embargo, en un municipio de Nayarit un repentino incendio terminó con la ilusión navideña.

La fiesta decembrina de un municipio en Nayarit no terminó como se esperaba debido a la peligrosdad que representan los juegos artificiales, que terminaron por consumir un árbol de Navidad gigante que adornaba la plaza principal. Te contamos los detalles de este caso.

Así se incendió un árbol de Navidad en Nayarit

En redes sociales se viralizó un video que capta el momento justo en el que un árbol de Navidad se incendió frente a los ojos de todos los asistentes al evento del encendido.

Los hechos ocurrieron en la delegación de San Vicente, en el municipio de Bahía de Banderas, en Nayarit. Los presentes habían acudido al gran encendido del árbol en la plaza principal. Apenas unos instantes después de que se activaron las luces de colores del pino navideño, comenzaron a lanzar pirotecnia para celebrar el momento.

Lamentablemente, esta misma pirotecnia alcanzó al pino decorado con esferas de Mickey Mouse, cuyas ramas comenzaron a incendiarse rápidamente, hasta que terminó consumido por las llamas, frente a los ojos de los asistentes que entraron en pánico.

Presidente municipal asegura que se repondrá el árbol

De inmediato, elementos de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas llegaron al lugar para atender la emergencia. Afortunadamente, informaron que no hubo personas lesionadas y todas las pérdidas fueron materiales.

Tras el incidente, el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, lamentó lo ocurrido, pero le aseguró a la ciudadanía que el árbol de Navidad iba a ser repuesto de inmediato, para que las familias puedan disfrutar de la Navidad tal y como estaba planeado.

