Las 19 películas más esperadas del 2026 y la fecha de sus estrenos en México

El año 2026 promete ser uno de los mejores para el cine mundial, con estrenos de películas altamente esperadas por fanáticos del cine, desde grandes franquicias de superhéroes hasta historias originales. A continuación te presentamos las 19 películas más esperadas del 2026 y sus fechas de estreno en México, para que no te pierdas ninguna de las grandes historias que llegarán a la pantalla grande.

Lista de los 19 estrenos en cines más esperados en 2026

Si eres un fanático del séptimo arte no puedes perderte ninguno de los estrenos que llegarán a las salas de cine en México este 2026. Si ya estás lista para dejate sorprendenr con als producciones hollywoodenses y de los grandes mosntruos de streaming, Aquí te dejamos el listado de las 19 mejores opciones. ¡Anótale!

Exterminio: El templo de los huesos (16 de enero de 2026)

Una secuela aterradora de la saga de terror que continúa explorando un mundo postapocalíptico.

The Rip (16 de enero de 2026)

Un thriller criminal basado en hechos reales que promete acción y suspenso.

¡Ayuda! (Send Help) (30 de enero de 2026)

Se trata de una divertida comedia de supervivencia con un giro inesperado.

Cumbres Borrascosas (13 de febrero de 2026)

Adaptación cinematográfica de la novela clásica, con un reparto estelar y una historia intensa de amor y tragedia.

La Novia (6 de marzo de 2026)

Reinventa el clásico de Frankenstein en una historia oscura y emotiva. Si te encantó la propuesta de Guillermo del Toro , seguramente querrás darle una oportunidad a esta cinta.

Masters of the Universe (5 de junio de 2026)

"¡Por el poder de Grayskull, yo tengo el poder!". El próximo filme basado en la icónica franquicia con He-Man enfrentando fuerzas malignas para defender a Eternia.

Hoppers (6 de marzo de 2026)

Una divertida película animada que encantará a toda la familia.

Proyecto Fin del Mundo (20 de marzo de 2026)

Ciencia ficción intensa con una misión interplanetaria que te mantendrá al borde de tu asiento.

Boda Sangrienta 2 (10 de abril de 2026)

Secuela que promete más horror y adrenalina para los amantes de las películas de terror. ¿Te atreves?

El Diablo Viste a la Moda 2 (1 de mayo de 2026)

Una de las películas más esperadas del 2026 es esta secuela de una de las comedias más queridas del cine moderno que marca el regreso de Anne Hathaway , Emily Blunt y Meryl Streep en sus papeles icónicos.

Toy Story 5 (19 de junio de 2026)

La esperada continuación de la saga animada de Pixar vuelve con Woody , Buzz y Jessie enfrentándose a nuevas aventuras emocionantes.

Supergirl (26 de junio de 2026)

La heroína viaja por el cosmos en una aventura llena de acción y emociones.

La Odisea (17 de julio de 2026)

Christopher Nolan presenta una épica adaptación de la clásica aventura de Odiseo, con un elenco internacional.

Spider-Man: Brand New Day (31 de julio de 2026)

La próxima aventura del icónico superhéroe arácnido, muy esperada por los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

The Legend of Aang: The Last Airbender (9 de octubre de 2026)

La versión cinematográfica de la querida saga animada se estrena con gran expectativa.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (20 de noviembre de 2026)

Precuela del fenómeno mundial que sigue al entrañable personaje de Haymitch.

Avengers: Doomsday (18 de diciembre de 2026)

Uno de los estrenos de películas de superhéroes más esperados del año, con el regreso de héroes clásicos del MCU para enfrentar amenazas globales.

Dune: Parte 3 (25 de diciembre de 2026)

La tercera entrega de la aclamada saga de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve.

PAW Patrol: The Dino Movie (2026)

Unade las películas animadas más esperadas y llena de acción con los héroes caninos favoritos de los niños y niñas.

Estas fechas de estreno en México representan lo más destacado del cine 2026 y las películas más esperadas del año. Marca las fechas en tu calendario, porque este año promete emociones imperdibles en las salas de cine.

