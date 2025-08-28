VIDEO: Anne Hathaway sufre caída en el rodaje de El diablo viste a la moda 2 y se vuelve viral

La magnífica actriz Anne Hathaway vivió un caída viral durante la filmación de la esperada secuela El diablo viste a la moda 2 e internet rápidamente habla de esto.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Mientras grababa una escena en la fachada de una casa en Nueva York , la actriz perdió el equilibrio al descender unas escaleras. La causa fue un tacón roto de sus zapatos negros adornados con tachuelas plateadas.

Vestida con una falda plisada negra, blusa a cuadros transparente y un top negro, Hathaway cayó frente a cámaras; sin embargo, lejos de alarmarse, se levantó sonriente, levantó los brazos y aseguró entre risas: “¡Estoy bien!”, tranquilizando a los presentes.

La caída de Anne Hathaway revivió recuerdo de “El Diario de la Princesa”

El accidente rápidamente se viralizó en redes sociales el 27 de agosto. Un día después, Hathaway compartió en Instagram un montaje en el que comparaba su caída con la que sufrió su personaje en El Diario de la Princesa , película estrenada en 2001.

“Veinte años después, sigo cayendo por ustedes”, escribió la actriz, desatando nostalgia entre sus seguidores.

Regresa ‘El Diablo Viste a la Moda’ y despierta nostalgia

La cinta, dirigida nuevamente por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, busca retomar el espíritu de la película original de 2006 basada en la novela de Lauren Weisberger, exasistente de Anna Wintour ; no obstante, la trama no seguirá el libro Revenge Wears Prada (2013), sino una línea inédita.

Viral: Detalles de la estafa millonaria del falso Brad Pitt creado con IA [VIDEO] Una mujer francesa de 53 años, llamada Anne, presentó una denuncia tras ser estafada con 830 mil euros por una persona que pretendió ser Brad Pitt en redes sociales durante un año y medio.

De acuerdo con Variety, la historia mostrará a Miranda Priestly ( Meryl Streep ) enfrentando la crisis de las revistas impresas frente al auge digital. El conflicto central surgirá cuando busque cerrar un contrato millonario con una firma de publicidad de lujo y se tope con Emily Charlton ( Emily Blunt ), su antigua asistente convertida en ejecutiva rival.

¿Regresa todo el elenco a ‘El Diablo Viste a la Moda’?

Además de Streep y Blunt, Hathaway vuelve como Andy Sachs, quien tendrá un nuevo interés amoroso interpretado por Patrick Brammall. Stanley Tucci también se ha dejado ver en el set, reforzando la nostalgia de los fans del clásico original.

Los rodajes se han extendido por puntos icónicos de Nueva York como Midtown Manhattan, Soho, Central Park y Brooklyn. También se filmaron escenas en Long Island, en una lujosa mansión frente al mar.

¿Cuándo se estrenará ‘El Diablo Viste a la Moda 2'?

El Diablo Viste a la Moda 2 se tiene previsto para ser estrenada el 1 de mayo de 2026 y promete ser uno de los grandes eventos cinematográficos del año, reuniendo a un elenco legendario y explorando los nuevos desafíos del mundo editorial.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.