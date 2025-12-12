Top 5 de mejores películas del 2025 según Rotten Tomatoes con 100 por ciento de crítica

Las mejores películas del 2025, de acuerdo con el Tomatómetro de Rotten Tomatoes, marcaron un año excepcional para el cine al alcanzar una calificación perfecta del 100% por parte de la crítica especializada. Estas producciones destacaron por su:



Solidez narrativa

Enfoque autoral

Diversidad de temas que abordaron, desde conflictos familiares hasta tensiones sociales y laborales. La plataforma, que recopila reseñas de críticos profesionales a nivel global, posicionó a cinco títulos como los más aclamados del año.

Verdad, justicia...Lanzan primer tráiler de Supergirl con una versión más oscura Por fin tenemos el primer vistazo al largometraje protagonizado por Kara Zor-El, la prima kryptoniana de Clark Kent que promete mostrar una nueva versión de la heroína. 11 diciembre, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Las 5 Mejores Películas de 2025

Todas con un 100% en Rotten Tomatoes y el sello de "Certified Fresh":



On Becoming a Guinea Fowl: Dirigida por Rungano Nyoni, es una mirada intensa y colorida a las dinámicas familiares y las tradiciones culturales en Zambia. La historia sigue a Shula, quien encuentra el cuerpo de su tío en una carretera solitaria por la noche y, durante los preparativos del funeral, descubre secretos ocultos. Protagonizada por Susan Chardy, Roy Chisha y Blessings Bhamjee

Dirigida por Rungano Nyoni, es una mirada intensa y colorida a las dinámicas familiares y las tradiciones culturales en Zambia. La historia sigue a Shula, quien encuentra el cuerpo de su tío en una carretera solitaria por la noche y, durante los preparativos del funeral, descubre secretos ocultos. Protagonizada por Susan Chardy, Roy Chisha y Blessings Bhamjee No Other Choice: Dirigida por Park Chan-wook. Un thriller inteligente que critica con precisión el agotador mundo corporativo. Narra la vida de un empleado leal que, tras ser despedido de repente después de años de dedicación en una fábrica de papel, enfrenta una crisis personal. Con actuaciones destacadas de Lee Byung-hun, Son Ye-jin y Park Hee-soon

Dirigida por Park Chan-wook. Un thriller inteligente que critica con precisión el agotador mundo corporativo. Narra la vida de un empleado leal que, tras ser despedido de repente después de años de dedicación en una fábrica de papel, enfrenta una crisis personal. Con actuaciones destacadas de Lee Byung-hun, Son Ye-jin y Park Hee-soon Eephus: Dirigida por Carson Lund. Una comedia agridulce ambientada en el béisbol amateur, que explora el carácter de los personajes a través de las reglas del juego. Dos equipos de una liga local en Nueva Inglaterra juegan su último partido antes de que un proyecto de construcción destruya su campo querido. Estrellada por Keith William Richards, Cliff Blake y Ray Hryb

Dirigida por Carson Lund. Una comedia agridulce ambientada en el béisbol amateur, que explora el carácter de los personajes a través de las reglas del juego. Dos equipos de una liga local en Nueva Inglaterra juegan su último partido antes de que un proyecto de construcción destruya su campo querido. Estrellada por Keith William Richards, Cliff Blake y Ray Hryb Pillion: Dirigida por Harry Lighton (en su debut como director). Un romance atípico y sin prejuicios sobre la atracción y la sumisión. Un hombre reservado se enamora de un motociclista carismático y dominante que lo introduce en un mundo nuevo. Protagonizada por Alexander Skarsgård y Harry Melling

Dirigida por Harry Lighton (en su debut como director). Un romance atípico y sin prejuicios sobre la atracción y la sumisión. Un hombre reservado se enamora de un motociclista carismático y dominante que lo introduce en un mundo nuevo. Protagonizada por Alexander Skarsgård y Harry Melling La historia de Souleymane: Dirigida por Boris Lojkine. Un retrato humano y conmovedor de las dificultades de los inmigrantes. Souleymane, un repartidor en París, pedalea por la ciudad mientras ensaya la historia que contará en su solicitud de asilo, con solo dos días para prepararse. Con Abou Sangaré y Nina Meurisse en los roles principales

Lista de las mejores películas de todos los tiempos

El Padrino (1972) – 97%

Los siete samuráis (1954) – 100%

Casablanca (1942) – 99%

La ventana indiscreta (1954) – 99%

Los Ángeles Confidencial (1997) – 99%

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.