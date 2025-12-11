Hisense U50 de 32GB y gran cámara en oferta; Liverpool lo remata por menos de mil 200 pesos

Con la temporada de compras navideñas en pleno auge, Liverpool activó una venta especial limitada que incluye ofertas destacadas en electrónica.

Entre ellas, uno de los descuentos más llamativos es el del Hisense U50 en menos de mil 200 pesos, un teléfono económico que se vuelve aún más accesible gracias a una rebaja significativa y opciones de pago a meses sin intereses.

Precio especial en menos de mil 200 pesos

La oferta de Liverpool representa un descuento de más del 65%, colocando este modelo como uno de los más económicos del catálogo previo a Navidad :



Precio final: mil 129 pesos

Antes: tres mil 682 pesos

Este tipo de rebajas suelen aparecer en liquidaciones de temporada o rotación de inventario, por lo que te invitamos a revisar la disponibilidad porque puede ser limitada dependiendo de la sucursal.

Opciones de pago a meses sin intereses en Liverpool

Liverpool habilitó meses sin intereses con tarjetas de la tienda departamental y otras tarjetas participantes, lo que facilita adquirir el equipo sin pagar de contado.



Con tarjetas Liverpool

Tres meses sin intereses: 376.33 pesos al mes Seis meses sin intereses: 188.17 pesos al mes

Con otras tarjetas

Hasta tres meses sin intereses , las mensualidades se calculan sobre el precio final de mil 129 pesos



Estas facilidades permiten que el teléfono sea una opción atractiva para quienes buscan un regalo útil y económico sin comprometer su presupuesto navideño.

Celulares registran fallas en México por la ola de calor

Características del Hisense U50

El Hisense U50 es un teléfono pensado para tareas esenciales, ideal para quienes buscan un dispositivo accesible para uso escolar, comunicación diaria o como primer smartphone.

Entre sus características principales destacan:



Pantalla LCD de 6 pulgada s, adecuada para navegación, videollamadas y redes sociales

s, adecuada para navegación, videollamadas y redes sociales Almacenamiento de 32 GB , suficiente para apps básicas y fotografías

, suficiente para apps básicas y fotografías Diseño en color azul marino, uno de los más buscados de la línea U

Aunque no compite con equipos de gama media o alta, su desempeño es adecuado para niños, adultos mayores o usuarios que requieren un teléfono secundario.

Disponibilidad y recomendaciones de compra

Debido al precio reducido, se recomienda verificar disponibilidad en tienda física o línea antes de comprar, ya que modelos de gama baja suelen agotarse rápidamente durante temporadas festivas.

Además, Liverpool suele ofrecer envío a domicilio y retiro en tienda, opciones que pueden variar según la zona.

