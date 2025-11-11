Llega el accesorio más polémico de Apple, ¿lujo inútil o arte textil?

Apple sorprendió al mundo este martes 11 de noviembre al presentar el iPhone Pocket, un accesorio diseñado junto a la casa de moda japonesa Issey Miyake. Se trata de un “bolsillo tejido en 3D” que abraza el teléfono como si fuera parte de una prenda. Disponible en dos versiones —corta por $149.95 dólares (alrededor de $2,800 pesos mexicanos) y larga por $229.95 dólares (unos $4,200 pesos mexicanos)—, este lanzamiento generó tanto admiración como incredulidad entre los fanáticos de la tecnología.

Fabricado en Japón con materiales de alta calidad, el iPhone Pocket combina estética minimalista y diseño experimental. Sin embargo, muchos usuarios se preguntan si realmente justifica su precio, considerando que una funda tradicional cuesta menos de la mitad y protege mejor contra golpes o caídas.

Apple La esencia del iPhone Pocket nace del concepto filosófico de Issey Miyake es transformar un simple pedazo de tela en algo poético y adaptable.

Inspiración japonesa con utilidad cuestionable

El concepto detrás del iPhone Pocket nació del estilo filosófico de Issey Miyake, que busca transformar un trozo de tela en una pieza funcional y poética. Su estructura expandible recuerda a las prendas plisadas icónicas de la marca. No obstante, su fragilidad y mantenimiento delicado lo vuelven poco práctico para el uso diario.

Para los coleccionistas, es una obra de arte portátil; para el usuario común, un accesorio de lujo que podría ensuciarse o dañarse fácilmente. Incluso expertos en diseño textil advierten que su valor radica más en la estética que en la funcionalidad.

Apple Esta colaboración con Apple reinterpreta las prendas plisadas legendarias de la marca, creando una funda que se expande como un acordeón para acomodar objetos extras.

Una paleta de colores que seduce, pero no convence

El iPhone Pocket se ofrece en tonos vibrantes como limón, mandarina, morado, pavo real o canela, pensados para combinar con los nuevos modelos iPhone 17. Aunque aporta estilo y visibilidad, su precio lo aleja de la mayoría de los consumidores.

Por el mismo costo, es posible adquirir accesorios más útiles, como un cargador inalámbrico MagSafe o una correa magnética oficial. Esta comparación resalta el dilema actual del mercado: ¿pagar por estética o invertir en funcionalidad?

Diseño versátil con corazón poco práctico

El accesorio puede usarse en la mano, como bolso pequeño o cruzado al hombro, adaptándose a distintos estilos. Aun así, su estructura elástica deja dudas sobre su durabilidad. Expertos en tecnología lo describen como “una pieza de conversación más que un producto esencial”.

Si bien Apple busca posicionarlo como símbolo de sofisticación, su éxito comercial dependerá de cuántos consumidores estén dispuestos a pagar más de $4,000 pesos por un “bolsillo” de diseño.

El iPhone Pocket se venderá a partir del 14 de noviembre de 2025 en tiendas Apple seleccionadas y en apple.com., en Estados Unidos.

