¿Regalo de Navidad? Liverpool rebaja el precio del Galaxy Z Flip 7 y da meses sin intereses

En plena temporada de compras decembrinas, Liverpool lanzó una de las ofertas más llamativas en tecnología premium: el Samsung Galaxy Z Flip 7 , cuyo precio regular de 28 mil 499 bajó a 22 mil 999 pesos, con la posibilidad de adquirirlo hasta a 24 meses sin intereses, desde 958.29 pesos al mes.

Para quienes buscan un regalo especial de Navidad o desean estrenar smartphone antes de que termine el año, esta promoción se ha convertido en una de las más atractivas del catálogo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Liverpool ofrece meses sin intereses en el Samsung Galaxy Z Flip 7

Además del precio reducido, Liverpool habilitó planes accesibles para quienes prefieren diferir su compra. Las mensualidades sin intereses van dependiendo del plazo:



6 MSI: tres mil 833.17 pesos

9 MSI: dos mil 555.44 pesos

13 MSI: mil 769.15 pesos

18 MSI: mil 277.72 pesos

20 MSI: mil 149.95 pesos

24 MSI: 958.29 pesos

Todas calculadas sobre el precio final de 22 mil 999 pesos.

También están disponibles opciones con otras tarjetas bancarias,—aunque el límite de meses es de 18— lo que amplía las posibilidades para quienes adelantan compras navideñas o buscan aprovechar el aguinaldo.

Celulares registran fallas en México por la ola de calor

Características del Galaxy Z Flip 7

El Galaxy Z Flip 7 continúa la línea de diseño compacto y sofisticado que caracteriza a la familia Flip. Abierto, integra una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, que mejora los niveles de brillo y la fluidez al navegar, ver series o editar contenido.

Cerrado cabe prácticamente en cualquier bolsillo, lo que lo convierte en un dispositivo práctico para jornadas largas o viajes de fin de año.

Samsung también optimizó su bisagra para mayor resistencia y perfeccionó el modo Flex Mode, que permite mantener el equipo en posiciones semidobladas, ideal para videollamadas con familiares, fotos grupales en reuniones navideñas o grabaciones sin tripié.

La cámara de este Motorola te hará lucir en las posadas por menos de 4 mil pesos Saca las mejores fotos y videos en tus reuniones navideñas; el Moto G15 tiene un súper descuento en Liverpool; míralo aquí y aprovecha la oportunidad. 08 diciembre, 2025

Un regalo premium para cerrar el año

El Galaxy Z Flip 7 no solo destaca por su diseño plegable, sino por su versatilidad para tomar fotos desde ángulos creativos, grabar contenido para redes o realizar videollamadas sin soporte adicional.

En un año donde los dispositivos tecnológicos vuelven a liderar las listas de regalos, este modelo se posiciona como una opción elegante y funcional.

Ya sea como sorpresa de Navidad, intercambio o autorregalo antes del Año Nuevo, la oferta de Liverpool convierte al Galaxy Z Flip 7 en una compra estratégica para quienes buscan estilo, innovación y, por qué no, meses sin interes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.