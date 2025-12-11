Foto familiar para esta Navidad 2025 con la IA de Gemini

Faltan unos días para la Navidad , una de las fechas más especiales del año pues es un momento ideal para compartir en familia y si quieres tener tu clásica fotografía navideña, te decimos paso a paso cómo crearla con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA).

Crea tu foto navideña con IA

Desde hace tiempo, la IA se ha convertido en una herramienta de apoyo para diferentes tareas, pero también se utiliza para retocar fotos o crear imágenes con diferentes estilos y si quieres tener una postal navideña que parezca que la tomó un profesional, sigue estos pasos:

Accede a Google Gemini desde la página oficial o la aplicación y selecciona crear imagen y carga la foto que quieres editar.

Posteriormente define el estilo que deseas y escribe una idea clara, algunos estilos que puedes usar son:



Fotografía familiar realista

Postal navideña vintage

Imagen estética para redes sociales

Elabora un prompt preciso, especificando el escenario, las personas y objetos, iluminación y estilo.

Finalmente descarga la imagen que puede utilizarse como postal digital y compartirla en redes sociales.

Prompt para crear una imagen familiar navideña

Si no sabes cómo y con qué estilo crear tu fotografía , aquí te compartimos un prompt que te puede servir de guía:

“Convierte esta fotografía en una tarjeta de Navidad personalizada. Cambia la ropa original por suéteres navideños y de fondo pon un ambiente invernal como un paisaje nevado o una chimenea y un árbol de navidad, ajusta la iluminación para que sea cálida y mágica. Mantén los rostros sin modificaciones y agrega el texto ‘¡Felices Fiestas!’ con una tipografía elegante.”

Cabe mencionar que con este prompt puedes quitar o agregar lo que tu quieres, de lo que se trata es que la IA genere la imagen lo más parecido a lo que imaginas, además, puedes modificarla las veces que quieras.

Opciones para la cena de Navidad este 2025

