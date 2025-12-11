Buscador de Google lanzará nuevas funciones de “Fuentes Preferidas”, IA y suscripciones para 2026

Google anunció el pasado 10 de diciembre una actualización global que transforma la experiencia del usuario en el buscador. La compañía introdujo nuevas funciones que:



Fortalecen la personalización

Dan acceso a información confiable

Integran Inteligencia Artificial (IA)

Estas novedades buscan responder a un entorno donde la IA modifica la forma en que las audiencias consumen noticias, datos y contenido digital. Además, la expansión internacional de Fuentes Preferidas, la incorporación de suscripciones y la optimización del Modo IA llegan a un buscador que compite en un mercado dominado por propuestas de IA generativa. Las mejoras comenzarán a desplegarse entre finales de 2025 y 2026 en todo el mundo.

Fuentes Preferidas llegará a todos los idiomas en 2026

La expansión global de Fuentes Preferidas permite que cada usuario configure la sección de Noticias destacadas con los medios y blogs que prefiere. Google confirmó que esta herramienta duplica la interacción hacia los sitios seleccionados y que ya acumula casi 90.000 fuentes distintas.

La compañía planea activar la función en inglés en los siguientes días y habilitarla en todos los idiomas compatibles a inicios de 2026, lo que abre la puerta a una experiencia de noticias más personalizada y confiable.

Nuevos accesos a contenido de suscripciones

Google integra un carrusel exclusivo que resalta contenido de medios a los que el usuario está suscrito. La función empezará en la app de Gemini y después llegará a las experiencias de IA del buscador.

Este modelo resuelve un problema recurrente, los usuarios que pagan por noticias suelen perder contenido valioso entre resultados generales. Ahora podrán identificarlo de inmediato y acceder a análisis confiables.

Más contexto y enlaces en las respuestas generadas por IA

La compañía rediseña su Modo IA para incluir más enlaces relevantes dentro de cada respuesta. También añade breves introducciones que explican por qué un sitio aparece como referencia.

La Guía web duplica su velocidad y aparece con mayor frecuencia en búsquedas de la pestaña Todo, lo que facilita la exploración de temas complejos a través de categorías curadas por IA.

Alianzas internacionales con medios para impulsar la IA responsable

Google anunció un programa piloto con medios como Der Spiegel, El País, Folha, Infobae, Kompas, The Guardian, The Times of India y otros. Las pruebas incluyen resúmenes generados por IA con atribución completa y versiones en audio.

