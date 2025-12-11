VIDEO: Bad Bunny sufre caída en pleno inicio del DtMF World Tour 2025 en CDMX

El arranque del DtMF World Tour 2025 en Ciudad de México (CDMX) quedó marcado por un momento inesperado que rápidamente se volvió tema de conversación entre los más de 60 mil asistentes y viral en redes sociales.

Bad Bunny , uno de los artistas más esperados del año por el público mexicano, sufrió una caída accidental en el escenario alterno La Casita durante su primer concierto en el Estadio GNP Seguros.

Aunque el incidente alarmó por segundos, la reacción del puertorriqueño y del público convirtió el resbalón en una anécdota que no opacó el espectáculo.

Bad Bunny sufrió una caída anoche en su primera función en CDMX 😅 pic.twitter.com/SSYstWPa3k — BENITO NEWS (@benitonewsmx) December 11, 2025

La caída que sorprendió a 60 mil fans

El primer concierto de los ocho programados en la capital mexicana comenzó con un ambiente eléctrico. Desde horas antes, miles de seguidores se habían reunido alrededor del recinto, algunos incluso acampando para asegurar los mejores lugares.

Sin embargo, el momento más comentado de la noche ocurrió cuando Bad Bunny se dirigió al escenario La Casita , ubicado en el centro de la zona General B.

Mientras interpretaba uno de sus éxitos, el cantante perdió el equilibrio y cayó directamente sobre la plataforma. El resbalón, captado por decenas de asistentes, generó un breve instante de preocupación, pero la reacción inmediata del artista alivió cualquier tensión: se levantó entre risas y continuó cantando como si nada hubiera pasado.

La ovación del público fue contundente, celebrando no solo su recuperación, sino su actitud relajada ante el tropiezo.

Bad Bunny rompe récords de venta de boletos en sus 30 conciertos

“¡México, las manos arriba!”

Lejos de frenar el ritmo del concierto, Benito aprovechó el momento para conectar aún más con sus fans. Minutos después de la caída, lanzó un enérgico “¡México, con las manos arriba!”, avivando el ánimo del público que respondió sin reservas.

La complicidad entre el artista y la audiencia convirtió el incidente en un recuerdo más del espectáculo y no en un obstáculo para el desarrollo del show.

La polémica de "La Casita"

La experiencia del concierto también estuvo acompañada de opiniones encontradas sobre la disposición de los escenarios. Además de la tarima principal, el diseño del show incluyó la sección “Vecinos”, cuyos boletos alcanzaron los 12 mil 183 pesos y que se ubicó detrás del escenario.

Mientras algunos fans destacaron las nuevas perspectivas que ofrece esta zona, otros señalaron que la distancia en ciertos momentos limita la experiencia, especialmente durante las canciones que interpreta en escenarios secundarios.

Las próximas fechas

El DtMF World Tour 2025 continuará en el Estadio GNP Seguros los días 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, donde se espera que miles de fans vuelvan a abarrotar el recinto.

