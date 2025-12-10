Guía definitiva para los conciertos de Bad Bunny en CDMX

Por fin, Bad Bunny esta en CDMX para sus 8 conciertos en el Estadio GNP y si vas a ir, aquí te contamos fechas, horarios, objetos prohibidos, posible setlist y todos los detalles para que vayas bien preparado.

Fechas, horarios y cómo llegar a los conciertos de Bad Bunny

Este 10 de diciembre es el primer concierto de Bad Bunny del tour mundial 'Debí Tirar Más Fotos' y los horarios por fecha son los siguientes:

Miércoles 10 de diciembre: 9:00 p.m

Jueves 11 de diciembre: 9:00 p.m

Viernes 12 de diciembre: 9:00 p.m

Lunes 15 de diciembre: 9:00 p.m

Martes 16 de diciembre: 9:00 p.m

Viernes 19 de diciembre: 9:00 p.m

Sábado 20 de diciembre: 9:00 p.m.

Domingo 21 de diciembre: 8:00 p.m

La forma más sencilla de llegar al Estadio GNP es en transporte público, las estaciones más cercanas son Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9 del Metro CDMX.

Si tu opción es el Metrobús, las estaciones más cercanas son Upiicsa y El Rodeo de la Línea 2 y dependiendo del acceso que tengas es la distancia que deberás caminar.

En caso de que llegues en auto, el estacionamiento general es en Puerta 15.

Posible setlist de los conciertos de Bad Bunny

Cabe mencionar que el setlist no está confirmado pero en su más reciente show que fue en República Dominicana cantó las siguientes canciones:

Primera parte: Escenario principal



‘LA MuDANZA’

‘Callaíta’ (versión en salsa)

‘PIToRRO DE COCO’

‘WELTiTA’ (con Chuwi)

‘TURiSTA’

‘BAILE INoLVIDABLE’

‘NUEVAYoL’

Interludio (con la participación del personaje Concho)

Segunda parte: ‘La Casita’



‘VeLDÁ’

‘Tití me preguntó’

‘Neverita’

‘Si veo a tu mamá’ (versión techno)

‘VOY A LLeVARTE PA PR’

‘Me porto bonito’

‘Bichiyal’

‘Yo perreo sola’

‘Efecto’

‘Safaera’

‘Diles’

‘MONACO’

‘Te deseo lo mejor’

(Canción sorpresa)

‘CAFé CON RON’

‘Ábreme paso’

Tercera parte: Escenario principal



Jacobo Morales Interludio

‘Ojitos lindos’

‘La canción’

‘KLOuFRENS’

‘BOKeTE’

‘DÁKITI’

‘Tarot’

‘No me conoce’

‘CÓMO SE SIENTE’ (Remix)

‘El apagón’

‘DtMF’

‘EoO’

Objetos prohibidos en los conciertos de Bad Bunny en CDMX

Para que no tengas ningún problema para ingresar, estos son los objetos que no puedes llevar al concierto :



Aerosoles

Armas

Cámaras de video y fotográficas profesionales

Cigarros (cajetillas) encendedores y vapeadores

Comida o bebida

Disfraces o artículos que obstaculicen la vista

Drones

Drogas

Laptops, tablets y lectores electrónicos

Medicamentos de venta libre

Rayos láser

