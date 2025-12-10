Con máscara de Místico, Bad Bunny sorprende a la Arena México antes de sus conciertos en CDMX

A pocas horas de iniciar su esperado ciclo de conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (CDMX), Bad Bunny volvió a encender las redes sociales con una aparición inesperada.

El cantante puertorriqueño apareció en la Arena México, donde disfrutó de una función de lucha libre como un fan más, aunque no pasó desapercibido pese a su intento por mantener un perfil bajo con la máscara de Místico.

🤯 ¡De dos a tres caídas! Bad Bunny llegó a México y fue visto en una función de lucha libre; llevaba máscara, pero no logró pasar desapercibido pic.twitter.com/tgTxft6z0h — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 10, 2025

'El Conejo Malo" se vuelve tendencia

La noche del martes 9 de diciembre, asistentes a la “catedral de la lucha libre” empezaron a compartir videos y fotografías del intérprete de Baile Inolvidable , quien llegó con una sudadera gris y una máscara de Místico, uno de los gladiadores más reconocidos del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Aunque intentó mantenerse de incógnito, su presencia corrió como pólvora en redes sociales y rápidamente se convirtió en tendencia.

El artista se instaló en primera fila para presenciar el enfrentamiento donde Místico y Titán se midieron ante Ángel de Oro y Niebla Roja, además de otros combates programados para la noche.

Bad Bunny debutó como presentador de noticias en Puerto Rico

¿Confirman presencia de Bad Bunny en la Arena México?

El propio CMLL compartió imágenes del cantante siguiendo atento cada movimiento, gesto que fue celebrado por los aficionados mexicanos, quienes desde hace años han encontrado en el reguetonero uno de los embajadores más visibles de la lucha libre a nivel internacional.

Bad Bunny es un declarado amante de la lucha libre y tuvo paso por WWE

La aparición de Benito Martínez no es casualidad. Desde hace tiempo, Bad Bunny ha manifestado su afición por este deporte, misma que lo llevó a debutar en la WWE en 2021 durante WrestleMania 37.

¡Debi tirar más fotos! 📸🫣



El multigalardonado Bad Bunny vivió de cerca La Mejor Lucha Libre del Mundo, vibrando con cada caída y cada llave… ¡y luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico! 🤩✨#BadBunny #DTMF #MartesDeArenaMéxico pic.twitter.com/aShFvT82iz — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 10, 2025

Aquella vez formó equipo con Damian Priest para enfrentarse a The Miz y John Morrison, una participación aplaudida tanto por la industria musical como por el universo de la lucha.

En 2023 volvió a pisar un ring profesional, esta vez en su natal Puerto Rico, donde nuevamente obtuvo el reconocimiento del público por su desempeño.

Las esperadas presentaciones de Bad Bunny en México

El puertorriqueño alista ahora sus presentaciones del tour DeBí TiRAR Más FOtos , una de las giras más esperadas del año. Bad Bunny ofrecerá conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de este año.

