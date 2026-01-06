McDonald’s lanza su primera Cajita Feliz con juguetes para perros

McDonald's tiene una gran noticia para sus clientes: ¡ya existe la Cajita Feliz para perros! Y es que McDonald's sabe que consideras a tu mascota como un integrante más de tu familia, por eso, la cadena de comida rápida amplió su oferta e incluyó a tu lomito.

Así como lo lees, la Cajita Feliz para perros ya es una realidad, al menos en Francia. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Pueden los perros comer la Cajita Feliz de McDonald's?

Hasta ahora, McDonald's era un restaurante que hacía felices a chicos y grandes, pero este 2026 ya incluye también a las mascotas de la casa. Y, aunque la cadena de comida rápida aún no cuenta con un menú para perros, sí acaba de lanzar una colección de juguetes especiales para perros.

La Cajita Feliz para perros únicamente incluye juguetes en forma de comida; sin embargo, no dudamos, que la marca considere un menú para mascotas, una vez que identificó el potencial que tiene el mundo de las mascotas, en una sociedad en la que el vínculo con los perros ya forma parte del estilo de vida y del consumo cotidiano.

¿Qué juguetes están en la Cajita Feliz de McDonald's para perros?

Con esto en mente, McDonald's realizó una divertidísima colaboración con la marca DDB Paris al lanzar “Happy Doggy”, la primera colección oficial de juguetes para perros inspirada en elementos del menú de McDonald’s.

La colección consiste en cuatro juguetes que prometen ser la sensación entre las mascotas francesas: Chauss’Pom, Fly’Bun, Sundae’Ball y Fun’Fries.

McDonald's sabe que los dueños de mascotas disfrutarán compartir con ellas la magia de la Cajita Feliz que ha conquistado a generaciones. ¿Se los comprarías a tu lomito?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.