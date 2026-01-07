La Rosca de Reyes subió de precio 10% este 2026
De acuerdo con un comparativo del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) este 2026 la Rosca de Reyes subió de precio 10%.
El costo estimado para hornear una Rosca de Reyes pasó de 154.00 pesos en 2025 a 171.37 pesos en 2026.
Algunos de los ingredientes que se encarecieron fueron la levadura cuyo precio subió 33.4% anual al pasar de 17.23 a 23.00 pesos el paquete.
El ate y los huevos subieron 20% este año, los higos aumentaron 16.6% y la harina 10.2%.