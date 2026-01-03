La memoria USB quedará en el pasado; desarrollan un cristal que puede almacenar 7 TB de información y durar 10 mil años

Las memorias USB y otros dispositivos de almacenamiento podrían estar cerca de volverse obsoletos. En Microsoft han logrado almacenar hasta 7 terabytes ( TB ) de datos en un solo cristal de cuarzo, una capacidad que supera ampliamente a la de muchos pendrives y discos duros portátiles actuales.

Un avance que puede ser considerado como una mirada al futuro y a la protección de la información durante, literalmente, miles de años. En la búsqueda de alternativas más duraderas y confiables, la empresa de Microsoft se superó a sí misma y este producto comenzará a tomar relevancia muy pronto.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Guardar datos en un cristal, el futuro de la información

Basta decir que los datos inscritos en el cristal pueden permanecer intactos durante miles de años sin necesidad de mantenimiento o energía eléctrica. Con esta tecnología, el concepto de almacenar archivos personales o datos empresariales en dispositivos físicos de corta vida útil podría cambiar radicalmente.

Microsoft señala que la tecnología detrás de este desarrollo se conoce como Project Silica, desarrollada en una investigación que emplea láseres ultrarrápidos para escribir datos en láminas de cristal de cuarzo. En lugar de usar chips electrónicos o superficies magnéticas, los datos quedan grabados en la estructura interna del material, donde permanecen estables pese al paso del tiempo y sin riesgo de fallas mecánicas.

Aunque actualmente la tecnología aún se encuentra en fase de pruebas de laboratorio, su impacto potencial es significativo: desde respaldos de archivos a largo plazo hasta almacenamiento de archivos históricos o críticos sin depender de dispositivos que se desgastan con el tiempo .

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.