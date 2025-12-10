Requisitos y precio para poder casarse en la Basílica de Guadalupe

Casarse en la Basílica de Guadalupe o llevar a cabo algún otro ritual de la religión católica en dicho recinto es posible, ya sean Bodas, XV Años, Primera Comunión o Bautizos se pueden celebrar el La Villa y en adn Noticias te decimos cómo puedes contraer matrimonio ahí, celebrar las 15 primaveras o bautizar a un niño o niña y el costo que esto tiene.

⛪🙏 🚶‍♀️ Miles de peregrinos ya llegan a la Basílica de Guadalupe, un lugar lleno de fe y tradición al pie del cerro del Tepeyac



Aquí te damos todos los detalles 🧵 pic.twitter.com/R35qrkWyvZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 11, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta casarse en la Basílica de Guadalupe?

Para poder unirte en matrimonio en este recinto hay dos precios dependiendo del lugar del inmueble en el que se llevará a cabo la ceremonia revelados por la administración a Fuerza Informativa Azteca y te los vamos a decir a continuación:

Casarse en el Altar Mayor de la Basílica de Guadalupe cuesta $7,500.00 pesos y eso te incluye una ceremonia amenizada con un cantor, órgano, reclinatorios y arreglos florales.

Por otro lado llevar a cabo tu unión en la Capilla de San José, es más barato y tiene un precio de $4,500.00 pesos, solo que hacerlo en ese altar no incluye los arreglos de flores.

El precio para llevar a cabo una misa de XV Años es el mismo que el de contraer nupcias.

Andar de Peregrino: Llegada a la Basílica de Guadalupe

¿Cómo se puede bautizar a un niño en la Basílica de Guadalupe?

El el caso de los bautizos hay una serie de requisitos que cumplir:



Acta de nacimiento del pequeño

El menor debe tener un máximo de 7 años de edad

Identificación oficial de los padres

Comprobante de las pláticas prebautismales, las cuales pueden ser tomadas en la misma Basílica de Guadalupe

Esta ceremonia no tiene un costo fijo, solo se pide una donación mínima de 200 pesos y la lleva a cabo la organización de los bautizos en el Templo Mariano perteneciente a la Parroquia de Santa María de Guadalupe Capuchinas y tiene como sede el bautisterio.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.