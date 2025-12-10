Walmart pone en descuento el Galaxy S24 de 128 GB previo a Navidad

Si estás pensando en cambiar de celular en el marco de la Navidad de este 2025 te tenemos muy buenas noticias, pues Walmart colocó un descuento de hasta 2 mil 800 pesos en el precio final del Samsung Galaxy S24, el cual es considerado como uno de los mejores smartphones en el mercado actual.

Fue a través de su plataforma web oficial, que la tienda de autoservicio informó que este celular pasó de tener un precio de 13 mil 999 a 11 mil 199 pesos, lo cual lo coloca como uno de los smartphones de gama alta más accesibles en el mercado nacional.

Características del Samsung Galaxy S24

Al ser uno de los celulares de gama alta más solicitados en el mercado nacional, el Samsung Galaxy S24 está equipado con triple cámara de alta calidad, así como con una pantalla Super Amoled de 6.7 pulgadas.

El resto de las características de este celular son las siguientes:

Resolución de pantalla Full HD+

Bocinas Dolby ATMOS

Resolución de video UHD 8K

Android 14

Procesador Exynos 2400e

Memoria interna de 128 GB

¿Cómo comprar el Samsung Galaxy S24 con descuento en Walmart?

Para poder comprar el Galaxy S24 con descuento, es importante mencionar que la oferta está disponible dentro de la plataforma web de Walmart, a la cual podrás ingresar pulsando en el siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio.

Se señala que, dependiendo la zona en la que vivan las personas interesadas en este dispositivo Samsung , el celular podría llegar en un lapso de tan solo 24 horas, esto dependiendo de la disponibilidad que marque la tienda web.

Otras ofertas de Samsung en Walmart

Más allá de los descuentos que tiene Walmart en el Galaxy S24, es importante mencionar que las y los amantes de la tecnología podrán encontrar en remate artículos como el Samsung Galaxy A56, el A55, así como el S25 Ultra de 128 GB.

Todas y cada una de estas promociones las podrán encontrar en la plataforma oficial de la tienda de autoservicio antes mencionada.

