Buen Fin 2025: Disfruta del Mundial 2026 con la potencia del Smart TV de 50" 4K de Samsung a precio de ‘regalo’

El Buen Fin 2025 comienza en solo un día, pero ya puedes aprovechar las ofertas de El Fin Irresistible de Walmart. Si estás buscando la mejor promoción de pantallas para disfrutar de todo los partidos del Mundial 2026, te tenemos una opción irresistible.

Tener en casa una pantalla de 50 pulgadas es un gusto que te puedes dar durante la temporada de ofertas más esperada del año. Por eso, en adn Noticias te tenemos todos los detalles de la promoción de la TV Samsung 50" 4K Ultra HD Smart TV LED.

Características de la pantalla Smart TV de 50" 4K de Samsung

La Samsung de 50 pulgadas ofrece una resolución 4K Ultra HD (3840×2160 pixeles), lo que permite disfrutar los detalles más finos en series, películas, partidos de futbol y videojuegos.

Además, cuenta con un procesador Crystal 4K que realiza un escalado inteligente para mejorar contenidos que no fueron originalmente grabados en 4K. También incluye tecnologías como HDR10+ y Mega Contrast que amplían el rango dinámico de las escenas, más brillo, sombras mejor definidas, para una experiencia visual realmente inmersiva.

Esta pantalla Samsung cuenta con accesos a puertos HDMI (3 entradas) y USB para conectar consolas, reproductores o memorias externas. El diseño delgado y el bisel “bezelless” maximizan la pantalla y logran un estilo moderno que se integra a cualquier sala.

¿Cuánto cuesta la pantalla Smart TV de 50" 4K de Samsung en El Fin Irresistible de Walmart?

Una de las características que seguramente bazucas en una pantalla es que cuente con un sistema de audio de primera calidad que te permita vivir la emoción de un partido de futbol como si estuvieras a nivel de cancha. Para ello, la pantalla Smart TV de 50" 4K de Samsung incorpora sonido adaptativo y la tecnología Q-Symphony, que permite que la barra de sonido y los altavoces de la TV trabajen juntos para una experiencia más envolvente.

Y si eres gamer, esta televisión incluye características ideales como “Auto Game Mode (ALLM)”, tasa de refresco VRR y Motion Xcelerator para movimientos más fluidos en los juegos.

La oferta está disponible ahora mismo en Walmart en este ENLACE de compra con un ahorro de casi 700 pesos y 20 meses sin intereses. El precio de la pantalla Smart TV de 50" 4K de Samsung, durante El Fin Irresistible es de $6,199 pesos.

Aprovecha las promociones de Buen Fin y disfruta del Mundial 2026 como te mereces.