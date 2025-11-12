¡Mucha acción y diversión! Lanzan el primer tráiler de Super Mario Galaxy

Durante el Nintendo Direct se dio a conocer el primer tráiler de Super Mario Galaxy , la película y pudimos ver un poco más de qué va la historia y en adn Noticias te tenemos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lanzan primer tráiler de Super Mario Galaxy

Cabe recordar que hace poco se publicó un pequeño avance de la nueva película, pero este 12 de noviembre se lanzó el primer tráiler.

En el video se puede ver que Mario tendrá desafíos inspirados en el videojuego y junto a Toad y Luigi surcan el espacio en naves y barcos voladores alrededor del castillo de la Princesa Peach. Pero Bowser planea una invasión, por lo que el plomero más famoso del mundo vivirá la misión más ambiciosa hasta ahora.

¿Cuándo se estrena Super Mario Galaxy la película?

Universal Pictures confirmó que la película de Super Mario Galaxy llegará a los cines el 2 de abril de 2026 en México, Estados Unidos y otros mercados internacionales. La animación está a cargo de Illumination Entertainment quienes realizaron Super Mario Bros: La Película y los directores serán Aaron Horvath y Michael Jelenic, Matthew Fogel es el guionista de la primera película y la música a cargo de Brian Tyler.

¿Quiénes hacen el doblaje en Super Mario Galaxy?

Los actores que se encargarán del doblaje para la película son:

Chris Pratt como Mario

Anya Taylor-Joy como la princesa Peach

Charlie Day como Luigi

Jack Black como Bowser

Keegan-Michael Key como Toad

Kevin Michael Richardson como Kamek

Brie Larson como Estela

Benny Safdie como Bowser Jr.

Mientras que el doblaje en español de la película pasada estuvo a cargo de:

Guillermo Romero como Mario

Laura Pastor como la princesa Peach

Rafa Romero como Luigi

Fernando Castro como Bowser

David Robles como Toad

Juan Alfonso Arenas como Kamek

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.