¡De locura! Liverpool remata la Playstation 5 de 1T con dos juegos por menos de 8 mil pesos

El Buen 2025 ha llegado con todo a las principales tiendas departamentales, y a pesar de que el próximo año va a ser un poco complicado para los 'gamers' . La tienda departamental Liverpool tiene una increíble oferta para iniciar con todo los descuentos del Buen Fin.

Este año, Liverpool ha implementado un nuevo modelo de promociones adelantadas para que puedas adquirir tus regalos de Navidad y Año Nuevo a un super precio. Antes de las fechas oficiales, habrá descuentos de hasta el 60% y la oportunidad de poder pagar en febrero de 2026.

Recuerda que también puedes aprovechar tu tarjeta Liverpool y tener la opción de pagar a meses sin intereses y con descuento.

Precio de promoción del Buen Fin del Playstation 5 en Liverpool

Liverpool está rematando la consola Playstation 5 digital en edición bundle con los juegos Astro Bot y Gran Turismo 7 a tan solo $7149 pesos. Además del increíble descuento de más de $5 mil pesos, puedes adquirirla a 9 meses sin intereses o incluso tener la opción de pagar en febrero del próximo año.

Este es el precio más barato para comprar la consola más potente y nueva de la marca Sony. Al adquirir una versión digital, puedes ahorrar grandes cantidades de dinero por lo barato que salen los juegos en este formato.

Características del Playstation 5

La Playstation 5 es una consola de última generación y con un diseño ultra ligero y con controles ergonómicos, te ofrece una carga super veloz con una SSD ultrarrápida, una experiencia más inmersiva gracias a la compatibilidad con respuesta háptica, gatillos adaptativos y audio 3D, además de una generación completamente nueva de juegos increíbles de PlayStation.

La PS5 edición digital es una versión completamente digital de la consola PS5 que no trae unidad de disco. Inicia sesión en tu cuenta para PlayStation Network y ve a PlayStation Store para poder comprar y descargar juegos.

Con la consola PS5 puedes jugar más de 4000 juegos de PS4. Con la función Game Boost, puedes disfrutar de velocidades de fotogramas más rápidas y fluidas en algunos de los mejores juegos de la consola PS4. Esto gracias a su gran capacidad de almacenamiento, que con 1 tera es capaz de albergar cientos de juegos.

