Revelan avance y fecha de estreno en México de El Diablo Viste a la Moda 2

Han pasado 20 años desde el estreno de una de las películas más icónicas del principio de los años 2000 y que catapultó aún más la carrera en cine de Anne Hathaway. Protagonizada por ella y por Meryl Streep, The Devil Wears Prada se convirtió prácticamente en un filme de culto para los amantes de las tendencias y la moda por lo que desde que se anunció El Diablo Viste a la Moda 2 provocó gran emoción entre los fans y no fans del metraje.

Avance de El Diablo Viste a la Moda 2

Este miércoles 12 de noviembre fue lanzado el primer avance de la que ya es una de las películas más esperadas del año y que denota que el estilo y la esencia de la que dirigió el mismo David Frankel (Belleza Inesperada, Marley y Yo) en 2006, estarán presentes en la que se estrenará el próximo año.

