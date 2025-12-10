“Solo por que Dios es grande la estoy contando": Mercedes Roa cuenta la pesadilla que vivió en Francia

Tras días de especulación, la influencer mexicana Mercedes Roa confirmó haber sido víctima de una agresión en las calles de Marsella, Francia , tras asistir junto con tres amigos a un evento de futbol.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido explicó que un grupo de hombres los atacó físicamente luego de que se negaran a consumir droga.

Según su testimonio, la situación se volvió violenta de forma repentina. Mientras caminaban rumbo a su alojamiento, un grupo de jóvenes comenzó a seguirlos e, inesperadamente, empujaron a una de sus amigas hasta tirarla al pavimento.

“Cuando se intentó levantar, uno de ellos la intentó patear en la cabeza. La pudo matar”, relató Roa.

La agresión comenzó por un encendedor

Roa detalló que todo inició cuando uno de sus amigos pidió un encendedor prestado para prender un cigarro. El grupo al que se acercaron, aseguró, lo sujetó con fuerza e intentó obligarlo a consumir cocaína . Al negarse, los hombres comenzaron a golpearlos.

La influencer, quien participó recientemente en Supernova Strikers 2025 , afirmó que trató de intervenir para evitar que sus amigos fueran lesionados, pero terminó con heridas en la rodilla, inflamación en un tobillo y dolores severos en espalda y cuello.

También dijo que uno de los agresores buscaba una navaja entre su ropa, lo que después confirmaron los policías que atendieron el caso.

Roa explicó que cayó al piso durante el ataque y que no recuerda con claridad los momentos posteriores. Además, reprochó que trabajadores y transeúntes de la zona no intervinieran para ayudar.

Críticas a la atención hospitalaria

Tras el ataque, policías locales solicitaron una ambulancia para trasladarla a un hospital; sin embargo, la influencer denunció que en urgencias esperó cerca de una hora sin recibir atención, a pesar de que el área estaba vacía.

Indicó que tuvo dificultades para comunicarse porque el personal solo hablaba francés, lo que complicó su intento de presentar una denuncia formal.

Cuando intentó grabar para documentar la falta de atención, aseguró que fue expulsada del hospital y que algunos empleados incluso se burlaron de ella. Finalmente, fue auxiliada por una trabajadora que le permitió ingresar brevemente antes de retirarse por falta de recursos.

Detienen a tres sospechosos

A su regreso al hotel, Roa encontró a la policía esperándola para tomar su declaración. Las autoridades francesas informaron que tres hombres fueron detenidos como presuntos agresores.

La influencer viajó a Francia para asistir al Universe Football, un evento que contó con la participación de figuras como Zinedine Zidane .

