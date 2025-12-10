¡Es Navidad! El Grinch tendrá reestreno en las salas de cines de México en diciembre

El Grinch está de regreso en cines, ¡sí, tal y como lo escuchas! Por lo que si pensabas ocupar tu fin de semana para deslizarte a la locura, te conviene cancelarlo para lanzarte a los cines de México, este 11 de diciembre. Te contamos todos los detalles.

Inicia preventa de boletos para reestreno de El Grinch

Aunque no lo creas, este clásico de Navidad tendrá un espectacular reestreno en cines como celebración por su 25 Aniversario. Por esta razón, los fans de este simpático personaje verde que intenta a toda costa robarse la Navidad podrán disfrutar de las aventuras de los Quiénes tratando de rescatar sus regalos navideños.

El reestreno de El Grinch en cines de México está programado para el 11 de diciembre de 2025. Así que si estás interesado en volver a vivir este clásico de Navidad en la pantalla grande, te conviene comprar ahora mismo los boletos pues la preventa ya está activa en Cinépolis y en Cinemex.

El gruñón más querido del mundo está de regreso. 😏🎄

El gruñón más querido del mundo está de regreso. 😏🎄

¡Ya comenzó la preventa del reestreno de El Grinch!

¿De qué se trata El Grinch?

¿Todavía no has visto El Grinch? No te preocupes que te contamos de qué se trata. La cinta dirigida por Ron Howard y que se convirtió en una cinta obligada en la Navidad, se estrenó en el año 2000.

Se trata de una adaptación cinematográfica de cuento navideño del Dr. Seuss. La película está protagonizada magistralmente por Jim Carrey, quien le da vida a este personaje de color verde que odia a la Navidad y vive aislado, pues está harto del bullicio y la felicidad de los habitantes de Villa Quién, que son fanáticos de la Navidad.

En su cueva, el Grinch planea robarles la Navidad a los Quiénes, por lo que se disfraza de Santa Claus y entra a las casas de los habitantes para robarles regalos, comida y adornos navideños.

No obstante, el Grinch conoce a una niña llamada Cindy Lou Quién, la pequeña le demostrará cuál es la verdadera magia de la Navidad.

