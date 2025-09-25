¡De película! Así fue el robo masivo MILLONARIO a una joyería: VIDEO

En redes sociales circula un video que captó un robo a una joyería verdaderamente impactante, pues al menos participaron 25 delincuentes que lograron llevarse un motín millonario. Este asalto que parece de película duró apenas ¡dos minutos!

Los hechos ocurrieron en la joyería Heller Jewelers en San Ramón, California, donde los asaltantes se embolsaron al menos 1 millón de dólares. Te contamos los detalles de este robo millonario.

¿Cuánto tiempo duró el robo a la joyería en California?

El pasado lunes 22 de septiembre, las cámaras de seguridad de la joyería Heller Jewelers se encontraban grabando una tarde tranquila dentro del establecimiento, cuando de ponto, las puertas se abrieron. En unos segundos entraron al menos 25 encapuchados que, de inmediato, comenzaron a romper las vitrinas con palancas y picos.

Tras la entrada de los asaltantes, las puertas del establecimiento se cerraron; sin embargo, esto no detuvo a los delincuentes que tomaron cuanta joya se encontraba en las vitrinas y después, dispararon hacia las puertas para huir del lugar en seis vehículos, algunos reportados como robados. En total, el asalto duró apenas 2 minutos.

¿Qué cantidad se robaron los asaltantes de la joyería?

De acuerdo con el teniente Mike Pistello del Departamento de Policía de San Ramón, los asaltantes se apoderaron de la tienda y robaron artículos por un valor de un millón de dólares. Tras la huida del grupo, las autoridades comenzaron la persecución. No obstante, solo siete personas fueron detenidas, sus edades van de entre 17 y 31 años de edad.

La policía informó que hasta ahora solo algunos de los objetos robados fueron recuperados y dos armas de fuego utilizadas en el asalto . Las autoridades siguen realizando las investigaciones correspondientes, pues los delincuentes que participaron en este asalto podrían estar relacionados con otros casos similares. Además, este caso podría revelar la posible existencia de una red organizada de delincuencia especializada en robos de alta cuantía.

