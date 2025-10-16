¿Alerta de seguridad? Significado del punto naranja o verde en la pantalla del iPhone y lo que tratan de advertirte

¿Cada vez que usas tu iPhone se enciende una luz verde o naranja?, ¿es algo de lo que debas preocuparte? El punto de alguno de estos dos colores puede generar inquietud y desconfianza.

Muchos se han preguntado qué significan estos indicadores, la respuesta es sencilla y a continuación te la proporcionamos.

¿Qué significa el punto naranja o verde que sale en la pantalla del iPhone?

Desde la llegada de iOS 14, Apple incorporó estos indicadores visuales para alertar al usuario cuando una app está accediendo a funciones sensibles del dispositivo:



Punto verde : aparece cuando una aplicación está utilizando la cámara. Por ejemplo, si estás en una videollamada o grabando un video, verás este punto encenderse en la parte superior derecha de tu pantalla

: aparece cuando una aplicación está utilizando la cámara. Por ejemplo, si estás en una videollamada o grabando un video, verás este punto encenderse en la parte superior derecha de tu pantalla Punto naranja: indica que una aplicación está accediendo al micrófono. Esto ocurre cuando estás usando apps como notas de voz, grabadoras, o incluso durante llamadas

Cabe destacar que ambos puntos aparecen justo encima de la barra de señal, y se apagan automáticamente cuando ya no se está utilizando el micrófono o la cámara.

Esta función fue introducida para proteger tu privacidad y evitar que apps accedan a estos componentes sin tu conocimiento.

Lo mismo ocurre en el sistema operativo Android, en teléfonos como Samsung.

¿Cómo saber qué aplicaciones usan la cámara y el micrófono del celular?

Al descargar una aplicación, normalmente se te solicitan ciertos permisos desde el principio, y tú decides cuáles aceptar. Si no recuerdas a qué apps les diste acceso, no te preocupes, aquí te mostramos cómo puedes verificarlo fácilmente.



Abre la “Configuración”

Desliza hasta encontrar “Privacidad y seguridad”, da clic ahí

En la opción de Cámara y en la de Micrófono, define qué aplicaciones quieres que tengan permiso para usarlos

En caso de que una aplicación desconocida tenga acceso a estos sensores, lo mejor será revocar el permiso o incluso eliminarla del celular.

