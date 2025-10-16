¡De luto! Muere reconocida locutora de radio a los 52 años

El mundo de la radio argentina amaneció de luto al confirmarse la muerte de María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10, a los 52 años.

Colegas, oyentes y figuras del medio expresaron consternación por su partida. Mensajes de cariño y reconocimiento inundaron redes sociales, destacando su talento, entrega y el legado radial que deja tras décadas al aire.

Confirman la muerte de la locutora María Eugenia Karall

La emisora de radio donde colaboraba María Eugenia Karall publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida cargado de emotividad, por medio del cual le agradecían por su calidad y profesionalismo.

“Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella. Gracias por tanto, Eugenia”, se lee en el mensaje.

⚫️ Falleció María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. Las palabras de @maurofederico en #Argenzuela.



¿De qué murió María Eugenia Karall?

Según los reportes publicados por medios argentinos, María Eugenia Karall venía enfrentando una enfermedad que la había mantenido alejada parcialmente de sus labores radiales en meses recientes. No obstante, no se ha confirmado públicamente la naturaleza exacta de la dolencia que acabó con su vida.

Algunas fuentes y sitios informativos señalaron que podría tratarse de cáncer , aunque esas versiones no han sido validadas por documentos médicos oficiales ni por declaraciones formales de su entorno cercano.

En vida, Karall decidió reducir su actividad laboral hacia fines de 2024, limitándose a intervenir en programas de fin de semana mientras atravesaba tratamientos intensivos.

¿Quién era María Eugenia Karall?

María Eugenia Karall era una famosa locutora de radio, que nació en Argentina y que ganó fama como colaboradora de Radio 10. Ella se definía a sí misma como “ locutora y personajista” y entre sus personajes más recordados están Felicitas, Marta, Maripi, Daniela Ajustini y Martirio Alegre.

Además de su papel actoral en la radio, trabajó en programas como Mañana Sylvestre, Llegó el sábado, Reloj de Arena, Dr. C y Rompiendo Moldes, demostrando versatilidad tanto en noticieros, entretenimiento como en espacios de fin de semana.