Precios y fecha de salida del Ipad Pro y MacBook Pro con chip M5 para México

Apple siempre ha estado a la punta del desarrollo tecnológico en dispositivos móviles y computación. Recientemente salieron a la luz los precios de sus nuevos productos (Ipad Pro y MacBook Pro) los cuales incorporan su procesador más nuevo a la fecha ( M5 ) y que está pensado para desarrolladores de gráficos, cineastas y creadores de efectos especiales 3D.

Esta generación llamada M5 es la más potente en el mercado y cuenta con un motor neuronal o “Neural Engine” mejorado de 16 núcleos. Además el chip incorpora un “Neural Accelerator” lo que proporciona un rendimiento en IA 3.5 veces más rápido.

Cuenta con un CPU de hasta 10 núcleos que ofrece un rendimiento multihilo de hasta un 15% más velocidad a comparación del chip previo M4. El M5 está fabricado con tecnología de 3 nanómetros de tercera generación lo que mejora su eficiencia energética.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Precios y modelos del Ipad Pro en México

iPad Pro, M5, 11 pulgadas, 256 GB - 24,999 pesos

iPad Pro, M5, 11 pulgadas, 512 GB - 29,999 pesos

iPad Pro, M5, 11 pulgadas, 1 TB - 39,999 pesos

iPad Pro, M5, 11 pulgadas, 2 TB - 49,999 pesos

iPad Pro, M5, 11 pulgadas, 1 TB con cristal nanotexturizado - desde 42,499 pesos

iPad Pro, M5, 13 pulgadas, 256 GB - 32,499 pesos

iPad Pro, M5, 13 pulgadas, 512 GB - 37,499 pesos

iPad Pro, M5, 13 pulgadas, 1 TB - 47,499 pesos

iPad Pro, M5, 13 pulgadas, 2 TB - 57,499 pesos

iPad Pro, M5, 13 pulgadas, 1 TB con cristal nanotexturizado - desde 49,999 pesos

Precios y modelos de la Macbook en México

MacBook Pro 14 pulgadas, M5, 16/512 GB - 37,999 pesos

MacBook Pro 14 pulgadas, M5, 16 GB/1 TB - 42,999 pesos

MacBook Pro 14 pulgadas, M5, 24 GB/1 TB - 47,999 pesos

Dónde se pueden comprar los productos Apple a menor precio en México

Para los más fans de la “marca de la manzanita” les tenemos una buena noticia, la preventa de las nuevas Ipad y MacBook Pro ya está disponible en México, la compra la puedes hacer en tiendas físicas de Apple o en su página web . Eso sí, los periodos de entrega son a partir del miércoles 22 de octubre, con una demora de 3 a 5 días hábiles.

La recomendación sería ir a tiendas departamentales como Liverpool y Palacio de Hierro, las cuales suelen ofrecer estos productos el mismo día de lanzamiento y con la posibilidad de pagar a meses o con una compensación del monto en monedero electrónico, siendo esta la manera más redituable de conseguir estos productos de gama alta.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.