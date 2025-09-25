El precio de los 5 autos híbridos más populares en México

El mercado de los autos híbridos comienza a expandirse en México y algo que ha interesado mucho a los compradores es el precio, pues en algunos casos suelen ser similares a los de un auto de motor tradicional, con la diferencia de los beneficios que puede llegar a ofrecer un híbrido.

De hecho, si uno va a una agencia de autos, la mayoría tienen lista de espera para entregar autos híbridos, ya que se han agotado rápidamente y los clientes deben esperar a que lleguen nuevas unidades para tener los suyos.

Precio de los 5 autos híbridos más populares en México

Es así que este 2025 los autos híbridos se han afianzado en México y aquí tenemos una lista de los más populares:



Toyota Prius . La marca de Toyota es una de las más confiables en el mercado y el Prius 2025 lo podemos encontrar desde, aproximadamente, los $506,700 pesos mexicanos, aunque esto puede variar dependiendo de cada distribuidor;

. La marca de Toyota es una de las más confiables en el mercado y el Prius 2025 lo podemos encontrar desde, aproximadamente, los $506,700 pesos mexicanos, aunque esto puede variar dependiendo de cada distribuidor; GWM Jolion . Un auto tipo camioneta que cuenta con modelos de motor eléctrico

. Un auto tipo camioneta que cuenta con modelos de Nissan Kicks E-Powe . Uno de los modelos de Nissan que más ha crecido en ventas este año, que se puede encontrar desde los $613,900 pesos, aunque hay ofertas que la dejan desde los $513,900;

. Uno de los modelos de Nissan que más ha crecido en ventas este año, que se puede encontrar desde los $613,900 pesos, aunque hay ofertas que la dejan desde los $513,900; Hyundai Elantra HEV. Este Hyundai se ha convertido en uno de los autos eléctricos más populares del mercado, con un valor que se puede encontrar desde los $563,300 pesos;

Este Hyundai se ha convertido en uno de los autos eléctricos más populares del mercado, con un valor que se puede encontrar desde los $563,300 pesos; Kia Niro HEV. Se trata de uno de los modelos más caros de la lista, pero que también ha ganado terreno por su efectividad, ya que lo podemos encontrar desde los $727,900 pesos

Los impuestos que sufrirían los autos chinos en el futuro

Hace un par de semanas, el secretario de Economía, Marcelo Ebrad, informó que en México se analiza elevar aranceles al 50% para los autos chinos; hoy en día pagan una cuota del 20%, por lo que el aumento sería más que significativo.

Esto provocaría que los autos de las marcas MG Motor, Chirey, BYD, JAC, Skywell, Geely, entre otras, tengan que elevar el precio de sus autos y, por ende, de sus productos híbridos, perdiendo un importante atractivo comercial que tenían en el mercado.

