Paren todo: Hacen oficial a Karol G para el show de medio tiempo de la NFL este 2025
YouTube y la misma NFL anunciaron que Karol G será la artista principal del show de medio tiempo en este 2025; conoce la fecha, estadio y todos los detalles.
La temporada 2025-2026 de la NFL cada vez está más cerca de iniciar, por lo cual los organizadores de la liga han anunciado de forma oficial que la colombiana Karol G se encargará de realizar el show de medio tiempo de uno de los partidos más importantes de la campaña.
Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que tanto YouTube, la NFL y la originaria de Medellín dieron a conocer la fecha, sede y partido en el cual se estará realizando el espectáculo en este mismo 2025.
Hacen oficial a Karol G para el show de medio tiempo de la NFL
De acuerdo con el anuncio de Karol G y YouTube será para el partido Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers de la NFL, que la colombiana estará oficializando el show de medio tiempo para miles de aficionados.
Es importante mencionar que este compromiso se llevará a cabo en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, el cual representa el segundo juego de la NFL en este país del cono sur del continente americano.
¿Cuándo será el Chiefs vs Chargers en el que cantará Karol G?
Vale la pena mencionar que el Chiefs vs Chargers por la temporada regular de la NFL 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 5 de septiembre en la Arena Corinthians, casa del equipo del brasileirao del mismo nombre.
Brasil es el quinto país fuera de los Estado Unidos que alberga un partido oficial de la NFL, lo cual hace aún más grande e importante el espectáculo antes mencionado.
¿Qué canciones podría cantar Karol G en el show de medio tiempo del Chiefs vs Chargers?
Si bien es cierto que Karol G cuenta con decenas de éxitos a nivel internacional, entre las canciones que podría interpretar la colombiana en el show de medio tiempo del compromiso ya señalado, se encuentran las siguientes:
- Tusa
- Bichota
- Contigo
- Si Antes te Hubiera Conocido
- Provenza
¿Quién es Karol G?
Karol G es una de las artistas latinoamericanas más famosas a nivel internacional, pues más allá de sus 70.9 millones de seguidores en Instagram, cuenta con colaboraciones con cantantes como Shakira, Nicki Minaj, Bad Bunny, Anuel AA, Becky G, Romeo Santos e incluso, Marco Antonio Solis.
