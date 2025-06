‘Atrévete con estilo’: Karime Pindter, Priscila Arias y Ana Laura González son las nuevas embajadoras de SHEIN

“Lo que más me gusta de SHEIN es que sí puedes encontrar prendas de tallas grandes con estilos que te voltean a ver y a mí eso es lo que me gusta. Soy una mujer grande, merezco espacio, merezco ser vista y eso es lo que quiero proyectar, para que las demás morras que están allá afuera y siente que no son suficientes, pues se den cuenta que claro que sí”, nos contó.