Welcome to Derry: Cuál será la trama del capítulo final de la serie de IT

La serie Welcome to Derry está por llegar a su final. El capítulo 7 mostró el lado más oscuro de It con el gran evento del Black Spot en 1962 , en el que decenas de personas mueren en un voraz incendio que marca el evento catastrófico con el que el payaso logra saciar su hambre para descansar durante 27 años.

El episodio que fue lanzado este domingo revela los orígenes de la creatura y cómo tomó la forma de Pennywise, el payaso bailarín en 1908 en Derry; de acuerdo con la trama It se da cuenta cómo el clown atrae a los niños a jugar y bailar con él, por lo que decide desaparecerlo para después tomar su forma.

La primera parte habla de la vida de Robert "Bob" Gray al lado de su hija antes de que la criatura utilice su imagen para interactuar con los humanos.

¿De qué trató el capítulo 7 de Welcome to Derry?

Durante la trama del episodio ocurre el incendio en el Black Spot, y se observa a It devorando a varias de sus víctimas mientras ocurre la tragedia. Mueren varios de los personajes centrales entre ellos Richi, quien da su vida para poder rescatar a Marge del colapso del lugar a causa de las llamas.

El Black Spot lo cambia todo, ya que también se ve a Pennywise decapitando al marido de Ingrid Kersh delante de ella. Ella no muestra miedo, pero cuando escucha al payado decir: “Me voy a dormir. Te dejo sola otra vez”. Ingrid se rompe y finalmente entiende que Pennywise no es su padre desaparecido hace años.

Finalmente aparecen los Deadlights y ella flota en el aire. La vemos después en una camilla desubicada.

Después cuando todos pensaban que el monstruo tomaría su siesta de 27 años, todo cambia. Los militares encuentran uno de los 13 pilares que mantienen a It atrapado y se lo llevan lo que lleva a que Pennywise despierte y aparece en la cocina de Will Hanlon.

Will flotando con los Deadlights es la última escena.

¿Qué pasará en el capítulo final de Welcome to Derry?

La serie ha prometido descifrar los orígenes de la creatura. Hasta ahora se explicó porque It no puede salir de Derry debido a que los pilares lo tienen atrapado. Ya sabemos por qué tomó la forma de un payaso y cómo ha atormentado y asesinado niños a lo largo de su vida en la Tierra.

Una de las teorías es que sigamos mirando precuelas, como la explosión de la fábrica Kitchener ocurrida en 1908, una tragedia durante Pascua que cobró la vida de niños y adultos, que es atribuida a la influencia de It.

El último episodio sería entonces la conclusión de esta aparición de Pennywise y su descanso de 27 años, ya que Will sobrevive a las luces pues es el padre de Mike Hanlon, uno de los futuros integrantes del Club de Los Perdedores.

Aún no se revela el título de dicho episodio; sin embargo, lo que se sabe hasta ahora es que la historia no sería lineal, sino que entre más se adentre conoceremos todo el dolor que ha causado el payaso a Derry.

