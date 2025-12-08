VIDEO: Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena, golpea a leyenda de las Chivas en partido amistoso

Cuauhtémoc Blanco, el diputado de Morena , volvió a causar una enorme controversia por sus acciones durante un partido amistoso entre leyendas de América y Chivas en McAllen, Texas. La agresión se hizo viral y los aficionados recordaron los antiguos capítulos del clásico nacional.

Video de la agresión de Cuauhtémoc Blanco a un jugador de Chivas

El partido ocurrió en una cancha de futbol 7, en el que las acciones transcurrían de manera "normal" hasta que la agresión del ' Cuau ' se encargó de encender los ánimos entre los participantes y el público.

En las imágenes se puede ver al diputado de Morena en el área chica, viendo al arquero de Chivas, Sergio Rodríguez, cuando, de la nada, le da un golpe en la cara, en la mandíbula. Aunque no lo conectó de lleno, la agresión valió para que el arquero terminara en el suelo.

https://x.com/info7mty/status/1998132416095850619?s=20

Inmediatamente, el capitán de Chivas y también leyenda, Héctor Reynoso, procedió a reclamarle por la agresión, lo que provocó que más jugadores se acercaran para intentar "calmar los ánimos" y que la escena no escalara a más violencia.

Al final, Cuau ayudó al portero a levantarse y le pidió perdón, lo que provocó que el partido pudiera seguir sin complicaciones y que todo quedara cerrado con un apretón de manos entre las leyendas.

