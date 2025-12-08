La influencer Mercedes Roa fue hospitalizada tras ser atacada en Francia

La mexicana Mercedes Roa fue atacada en el centro de Marsella, mientras estaba con un grupo de amigos en el barrio de la Ópera, una de las zonas más concurridas de Francia. La creadora de contenido sufrió heridas que ameritaron atención médica y tuvo que ser hospitalizada.

¿Qué le pasó a Mercedes Roa?

La influencer estaba en Francia por un partido especial de la Liga Universe, en el Estadio Velódromo, en donde estuvo con figuras como Zinedine Zidane y Franck Ribéry. Al concluir el evento, Roa siguió la celebración con un grupo de amigos en Marsella.

De acuerdo con los reportes de medios locales franceses, el incidente ocurrió a las 6 de la mañana aproximadamente. Señalan que una de las amigas de Mercedes fue atacada por un grupo de cuatro jóvenes y que la futbolista intervino para ayudarla, pero también fue agredida.

El alboroto fue tan grande que los policías en la zona tuvieron que intervenir para controlar la situación. De igual manera, aunque los atacantes intentaron huir, tres de ellos fueron detenidos al poco tiempo.

Por su parte, Mercedes y su amiga fueron trasladadas en ambulancia a un hospital cercano, en donde recibieron atención médica por lesiones leves, aunque tuvieron que permanecer bajo observación médica tras el violento episodio.

Abren investigación por ataque a Mercedes Roa

La policía de Francia confirmó que los presuntos agresores enfrentan acusaciones por los ataques, además de que esperan que las víctimas presenten sus respectivas denuncias para comenzar con la investigación y el proceso correspondiente.

Por lo pronto, las autoridades buscan recabar testimonios de las personas que se encontraban en el lugar, y también analizarán los videos de seguridad de la zona. Por lo pronto, se espera que en las próximas horas sea la misma Mercedes Roa quien cuente su versión de lo sucedido a través de sus redes sociales.

