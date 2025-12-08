¡Polémica total! Así crearon el Registro Nacional de Infieles que está explotando en redes

El Registro Nacional de Infieles (RNI) es una realidad que explotó en redes sociales y que puso en la mira los nombres de miles de hombres y mujeres que acostumbran engañar a sus parejas. Pero, ¿cómo nació esta polémica lista de infieles que se hizo viral en Chile y otros países de Latinoamérica? Te contamos todo lo que se sabe al respecto.

El 30.5% de hombres y 12.8% de las mujeres han sido infieles alguna vez en su vida

La historia del Registro Nacional de Infieles

El Registro Nacional de Infieles que se ha convertido en un trend en redes sociales, no es más que el heredero de la famosa “lista negra de las girls”, un excel viral donde se publicaba a presuntos infieles en Perú.

El nuevo registro es una plataforma web, que en muy pocos días logró reunir al menos 6,200 casos de hombres y también de mujeres señalados por infidelidad , la cual creció de manera exponencial en Chile, pero también en países como Colombia, Argentina y Ecuador.

¿Cómo funciona el Registro Nacional de infieles en Chile?

La plataforma conocida como Registro Nacional de Infieles recolecta historias de infidelidad y las clasifica por provincias, distritos y ocupaciones.

La lista de infieles tiene el propósito de denunciar y dejar evidencia digital de las andanzas de esos hombres y mujeres que suelen romperle el corazón a sus parejas. El Registro Nacional de Infieles utiliza los siguientes datos de los acusados de infidelidad :

Nombre completo más la inicial del primer apellido

Edad

Ocupación

Distrito

Detalles de la relación

No obstante, todos los relatos están catalogados como ficticios o inventados. Además, se prohíben datos sensibles o información médica real.

Si quieres registrar su historia en el RNI, debes aceptar el hecho de que tampoco acepta direcciones, ni información que permita identificar a los involucrados en la historia de desamor y de infidelidad.

