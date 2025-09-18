Xiaomi 17 características del poderos celular que competirá con el nuevo iPhone de tú a tú

El Xiaomi 17 y su versión Xiaomi 17 Pro se perfilan como los celulares que buscan destronar al nuevo iPhone en la gama premium. La marca china sorprendió con un diseño revolucionario que incluye la pantalla trasera Magic Black Screen, un elemento que transforma la forma de usar un smartphone. Además, promete un rendimiento superior gracias a su potencia de hardware y un precio competitivo frente a Apple.

El nuevo modelo estará disponible a nivel global el 09 de octubre del 2025 a las 20:00 horas y apunta a convertirse en la joya tecnológica de Xiaomi. La apuesta no solo es competir en innovación, sino consolidar a la compañía como un referente del diseño móvil. Con estas cartas, el Xiaomi 17 promete ser un verdadero contendiente que podría ganarle al iPhone.

Diseño del Xiaomi 17

El Xiaomi 17 no se conforma con un aspecto elegante, lo redefine. Su pantalla trasera no es un simple detalle estético, sino una herramienta práctica que cambia la interacción diaria con el dispositivo. Sirve para controlar música, revisar notificaciones y, lo más atractivo, usar la cámara principal como visor para selfies de calidad profesional.

Esta idea no es nueva, pero Xiaomi la perfecciona y la integra con fluidez en el diseño. A diferencia de los plegables o de otros intentos pasados, el 17 Pro ofrece una experiencia cómoda sin sacrificar la usabilidad. Es como tener un pedacito de futuro en la palma de la mano.

¿Cuándo estará disponible para compra el Xiaomi 17?

Xiaomi confirmó que el modelo 17 llegará al mercado global en el último trimestre de 2025. Primero debutará en China y poco después en Europa y Latinoamérica, donde la marca tiene una sólida base de seguidores.

La expectativa es alta, ya que Xiaomi busca posicionar al 17 como un ícono de su nueva era, un dispositivo que no solo compite en precio, sino en innovación y exclusividad. Este lanzamiento será clave para consolidar la transición de la compañía hacia un terreno más premium.

Precio del Xiaomi 17 y versiones del dispositivo

Aunque Xiaomi no ha revelado cifras oficiales, expertos en tecnología anticipan que el Xiaomi 17 costará menos que el iPhone equivalente, manteniendo su ventaja de relación calidad-precio. Se espera que el modelo base ronde los 900 dólares (menos de 17 mil pesos mexicanos), mientras que la versión Pro podría superar los mil 100 dólares, más de 20 mil pesos mexicanos.

Además, se habla de un posible Xiaomi 17 Pro Max, con especificaciones aún más ambiciosas, enfocado en quienes buscan la máxima potencia y un diseño aún más exclusivo. Con ello, Xiaomi demuestra que está listo para jugar en la misma liga que Apple y Samsung.

Xiaomi 17 vs iPhone: ¿Cuál es mejor?

La verdadera apuesta de Xiaomi es cambiar la percepción de la marca. El 17 no quiere ser “la alternativa barata”, sino el smartphone que el usuario elige como primera opción. Su diseño audaz, sus cámaras de nivel profesional y la innovadora pantalla trasera lo convierten en un contrincante serio para el iPhone.

Mientras Apple mantiene un camino más conservador en diseño, Xiaomi arriesga y apuesta por sorprender. La batalla entre ambos gigantes será más que una competencia de ventas, será un choque de filosofías donde el Xiaomi 17 puede marcar un antes y un después en la industria.

