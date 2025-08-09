Ni en julio regalado: Amazon pone a precio de remate el Xiaomi 12 Pro con triple cámara y 256GB

Si estás pensando en cambiar tu celular inteligente te tenemos muy buenas noticias, pues recientemente la plataforma de Amazon Prime puso a precio de remate el Xiaomi 12 Pro de 256GB, el cual es considerado como uno de los mejores smartphones de gama media-alta en el mercado nacional.

Fue a través de la plataforma web oficial de la tienda en línea, que se dio a conocer el nuevo precio de este celular, además de que se informó que se puede adquirir a meses sin intereses con cómodos pagos cada 30 días.

Precio del Xiaomi 12 Pro de 256GB en Amazon

De acuerdo con la plataforma oficial de Amazon Prime, el precio original de l Xiaomi 12 Pro de 256GB y con triple cámara es de 6 mil 850 pesos, sin embargo, con el descuento del 24% quedó a un costo final de 5 mil 199 pesos.

Más allá del descuento, se dio a conocer que este celular se puede adquirir hasta en 15 meses sin intereses con pagos de 346.60 pesos cada cierto tiempo, por lo cual hace aún mejor la oferta que se colocó recientemente en la plataforma de Amazon Prime en nuestro país.

Características del Xiaomi 12 Pro de 256GB en Amazon

Como bien se mencionó anteriormente, el Xiaomi 12 Pro es uno de los mejores celulares de gama media-alta en el mercado nacional, pues más allá de su triple cámara y su almacenamiento superior a los 250GB, cuenta con las siguientes características generales:

Xiaomi Versión global 12 Pro 5G

Carga de 120W

Velocidad de 2,8 MHz

Pantalla 6,73 pulgadas

Resolución de 2560x1440

Memoria RAM de 12GB

¿Cómo comprar en descuento el Xiaomi 12 Pro en Amazon?

En caso de ser una de las personas interesadas en comprar el Xiaomi 12 Pro con precio de descuento, lo único que tienes que hacer es ingresar al siguiente enlace oficial de Amazon, seleccionar el producto y dirigirte al apartado de la paga correspondiente.

Es importante señalar que se cuenta con la opción de envío gratis en el país, esto dependiendo de la disponibilidad y demás opciones de compra de la misma plataforma.

