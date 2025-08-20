Así es el POCO M7, un smartphone para jóvenes que buscan batería, cámara con IA y una gran pantalla

El POCO M7 es como ese compañero que siempre está listo para acompañarte en tus aventuras diarias, ya sea en la escuela, en una maratón de series o capturando momentos épicos con tus amigos.

Diseñado para los jóvenes que buscan un equipo potente, asequible y con estilo, este smartphone combina una batería de 7000mAh, cámara dual de 50MP con Inteligencia Artificial (IA) y una pantalla de 6.9 pulgadas que roba miradas. En adn40 desglosamos sus características para que descubras si es el smartphone que estabas esperando.

¿Cómo es la batería del POCO M7 de Xiaomi?

Tiene una batería de 7000mAh, la más grande en la historia de la marca. Con ella, puedes disfrutar hasta 2.3 días de uso ligero, 28 horas de video o 46 horas de llamadas. Incluso con solo 1% de batería, podrás hablar durante una hora o mantener el equipo en espera casi medio día.

La carga rápida de 33W llena la batería en poco más de una hora y, además, ofrece carga inversa de 18W para compartir energía con otros dispositivos. Gracias a su sistema inteligente, optimiza el uso y alarga su vida, garantizando que dure mucho más que un ciclo escolar completo.

Así es la pantalla inmersiva del POCO M7 de Xiaomi

El panel FHD+ de 6.9 pulgadas lo convierte en un verdadero cine portátil. Con colores vibrantes, brillo de 850 nits y tasa de refresco de hasta 144Hz, todo se ve fluido y detallado, ya sea un partido en vivo o una partida de tu videojuego favorito.

Además, está certificado para cuidar tu vista gracias a sus filtros de luz azul y tecnologías antiparpadeo. Incluso podrás usarlo con los dedos mojados o grasosos, ideal para esos momentos en los que comes y navegas al mismo tiempo.

¿Cuál es el rendimiento del POCO M7 de Xiaomi? Promete un cerebro rápido para multitareas

Tiene un cerebro con Snapdragon 685 de 6nm, pensado para equilibrar potencia y eficiencia. Con opciones de 6GB o 8GB de RAM (ampliables hasta 16GB) y almacenamiento de 128GB o 256GB, expandible hasta 2TB.

Funciona con HyperOS 2 basado en Android 15, que integra herramientas de Google AI como Circle to Search y Gemini. Además, Xiaomi garantiza optimización por 48 meses, lo que asegura que el teléfono siga rindiendo como nuevo incluso después de varios años.

La cámara con IA del POCO M7 promete capturas de nivel profesional

Su cámara principal de 50MP es ideal para quienes quieren fotos listas para redes sociales. Con apertura f/1.8 y modo nocturno automático, ofrece imágenes claras y coloridas incluso en la oscuridad. La cámara frontal de 8MP cumple con selfies y videollamadas de buena calidad.

La IA mejora retratos y selfies con filtros sutiles que realzan cada toma. Aunque no compite con cámaras profesionales, es más que suficiente para quienes buscan rapidez y practicidad.

Resistencia y diseño del POCO M7

El diseño del POCO M7 apuesta por curvas suaves, acabado mate y colores llamativos como plata, negro y azul. Su cuerpo ligero de 214 gr sorprende considerando la enorme batería que esconde en su interior.

Incluye resistencia al agua y polvo con certificación IP64, sonido Dolby Atmos y NFC para pagos; todo esto por 2 mil 999 pesos.

