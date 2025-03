A esto asciende la fortuna de Shakira en 2025; ¿qué negocios tiene?

Shakira no solo es una de las cantantes latinas más populares a nivel internacional, sino que también es la famosa que nos enseñó que en 2025, ‘las mujeres ya no lloran, facturan’. Y, vaya que la colombiana factura una cantidad millonaria no solo a su exitosa carrera artística, sino también a diversos negocios en los que ha invertido sus ganancias.

Definitivamente, la intérprete de ‘Soltera’ nos demuestra con hechos, que las mujeres deben de seguir facturando a pesar de todo. Te contamos a cuánto asciende la fortuna de Shakira actualmente.

¿Qué fortuna posee Shakira?

Shakira comenzó su carrera artística desde muy pequeña en su natal Barranquilla, Colombia. A la edad de 13 años, la cantante grabó su primer álbum llamado ‘Magia’. De hecho, la famosa confesó en una entrevista pasada que a los 15 años se compró su primer coche con su propio dinero.

Aunque sus primeros discos no tuvieron éxito, Shakira no desistió y consiguió finalmente posicionarse en el mundo de la música con su disco ‘Pies Descalzos’ de 1995 y "¿Dónde están los ladrones?” de 1998. La famosa que habla seis idiomas, también conquistó el mercado anglosajón con su quinto álbum ‘Laundry Service’ en 2001.

Antes de dejar su carrera artística para vivir en Barcelona con su ex pareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, Shakira ya poseía una fortuna considerable y negocios redituables; sin embargo, tras su separación del exfutbolista, la intérprete de ‘Te felicito’ acrecentó su fortuna con el estreno de su nuevo material discográfico, ‘Las mujeres ya no lloran’, y con las entradas de su actual gira mundial.

Además de su carrera musical, la famosa ha invertido su dinero en diversos negocios que le han ayudado a crear una fortuna estratosférica. Según el sitio web Celebrity Networth, Shakira posee una fortuna de 300 millones de dólares. Pero, ¿qué negocios posee la famosa? Te contamos.

¿Cuáles son los negocios de Shakira?

Actualmente, Shakira ha vendido más de 125 millones de álbumes en todo el mundo y, luego de ganar tres premios Grammy y trece premios Grammy Latinos, la colombiana se ha posicionado como la segunda cantante latina más exitosa de todos los tiempos después de Gloria Estefan. No obstante, su fortuna no procede únicamente de su carrera musical .

Aunque Shakira ya liquidó su empresa She Wolf Investment, en su momento con esta sociedad invirtió en diversos sectores como las startups en EUA, siendo las principales: High Brew Coffee, Parade Underwear; Wild Things Snacks, Magic Spoon, por mencionar algunas.

En 2014, Shakira también colaboró con la marca de juguetes Fisher-Price y todos las ganancias fueron donadas a su ‘Fundación Pies Descalzos’, que recauda dinero para los niños pobres de Colombia. Asimismo, la famosa colaboró con Mattel para crear una muñeca Barbie inspirada en ella, en 2001 y, otra, en 2002. Además, ha colaborado con Disney, con aerolíneas y marcas de refrescos.

Y, por si fuera poco, Shakira también es una exitosa empresaria en el mundo de la belleza, pues posee una exitosa marca de perfumes llamada S by Shakira, que le reporta interesantes ganancias anuales.

Sin duda, la fortuna de Shakira seguirá creciendo en los próximos años, pues tras regresar a los escenarios, la famosa colombiana se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera artística.

