¡Kamehameha! Lanzan monedas conmemorativas por el 40 aniversario de Dragon Ball
El 20 de noviembre de 2024 se celebró el 40 aniversario del famoso manga protagonizado por Goku y los fans podrán comprar un set único hecho por la Casa de Moneda de Japón.
Para celebrar el 40 aniversario de Dragon Ball , la Casa de la Moneda de Japón anunció que venderá monedas conmemorativas que incluyen una medalla de plata con la imagen de Goku y tendrán un precio de 15.500 yenes, así que si eres fan de este manga aquí te decimos cómo comprar el tuyo.
Precio del set de monedad conmemorativas de Dragon Ball
El set principal de monedas “proof” esta compuesto de 6 piezas acuñadas en 2025 y una medalla de plata con Goku en su niñez en el anverso y el logotipo del 40 aniversario con un acabado iridiscente en el reverso.
Tendrá un precio de 16 mil 500 yenes es decir alrededor de 2 mil 95 pesos; sin embargo, es importante que consideres que solo hay 25 mil unidades disponibles.
Mientras que la medalla de cobre rojo con Goku se venderá en 3 mil 100 yenes, es decir alrededor de 400 pesos y habrá 60 mil unidades.
🪙MONEDAS CONMEMORATIVAS 40° ANIVERSARIO DRAGON BALL con estuche y libreto— Red Ribbon 亀 (@Red_Ribbon_DBZ) September 4, 2025
🥈Set 6 monedas más medalla plata 💴¥16.500 - 25.000 unidades
🟠Set 6 monedas más medalla cobre
💴¥3.100 - 60.000 unidades pic.twitter.com/wny0RBn1iX
¿Dónde y cómo comprar en México el set de monedad conmemorativas de Dragon Ball?
La venta ya comenzó y estarán disponibles hasta el 25 de septiembre, y si estás interesado en adquirir uno de los sets podrás comprarlo en la tienda online de la Casa de Moneda de Japón en el siguiente enlace .
Los productos comenzarán a enviarse a principios de diciembre.
¿Cómo es y qué incluye el set de monedas conmemorativas de Dragon Ball?
El set contiene seis monedas regulares sin usar de 2025 que van desde 500 yenes hasta 1 yen y una placa de bronce roja con el año, todas guardadas en un estuche. Las piezas están hechas de cobre rojo y miden 27 milímetros de diámetro, pesan aproximadamente 7,5 gramos y tienen acabado en bronce.
Dragon Ball celebra su 40 aniversario
Cabe recordar que el 20 de noviembre de 2024 se celebró el 40 aniversario del famoso manga Dragon Ball y como todavía continúan las celebraciones aquí te compartimos algunos datos curiosos:
Los nombres de cada personaje son verduras, Kakaroto es zanahoria, Vegeta es vegetal, Raditz es rábano, Gohan es arroz blanco cocido, Krillin castaña y Pan es pan.
Mutenroshi tiene más de 350 años.. El combate entre Goku y Freezer dura 210 minutos y es el más largo en toda la historia del anime.
