Dwayne Johnson “La Roca” luce irreconocible para su nueva película The Smashing Machine

Dwayne Johnson “La Roca” es uno de los actores más reconocidos en Hollywood y recientemente sorprendió a sus fans pues luce muy diferente ya que perdió varios kilos para poder interpretar a su personaje en The Smashing Machine.

Durante el Festival de Cine de Venecia, Dwayne Johnson apareció junto a Emily Blunt y llamó la atención de todos los presentes por su notable cambio físico.

Dwayne Johnson “La Roca” sorprende por su cambio físico

Cabe señalar que Dwayne Johnson “La Roca” es famoso por su gran musculatura, pero esta vez apareció más delgado para darle vida al luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr en su nueva película.

Su cambió físico no pasó desapercibido y tras la proyección de la película, Dwayne Johnson recibió una ovación de pie de 15 minutos. En redes sociales destacaron su compromiso con el papel e incluso señalaron que podría ser nominado a un Oscar.

¿De qué trata The Smashing Machine?

The Smashing Machine es una película que narra la historia de Mark Kerr, una figura legendaria de la UFC que lucha contra su adicción a los medicamentos. Mientras que Emily Blunt interpreta a Dawn Staples, exesposa del luchador.

La película llegará a la pantalla grande el 3 de octubre de 2025 marcando un punto de inflexión en la carera de “La Roca” pues dejó atrás sus grandes éxitos en taquilla para protagonizar un drama biográfico.

¿Quién es Dwayne Johnson “La Roca”?

Dwayne Johnson “La Roca” nació el 2 de mayo de 1972, es un luchador profesional y actor estadounidense; su aspecto físico y su carisma lo llevaron al éxito en los dos ámbitos.

Debutó en 1996 como Rocky Maivia , nombre que rendía homenaje tanto a su padre como a su abuelo y luego de unos meses de exposición consiguió su título en la WWF.

En 2001 apareció en el cine en El regreso de la momia y desde ahí comenzó a cosechar éxitos en el cine con películas como El Rey Escorpión (2002), The Rundown (2003), GI Joe: Retaliaton (2013), Pain & Gain (2013) y cuatro entregas de la serie Rápido y Furioso.

También ha participado en series como El plan de juego, Hada de los Dientes y Viaje 2: La Isla Misteriosa.

