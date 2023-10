De qué trata El Negocio del Dolor, película de Netflix protagonizada por Emily Blunt y Chris Evans

El oscuro mundo de la industria farmacéutica y sus efectos en la salud pública, dos periodistas que se infiltran en una poderosa corporación que fabrica y distribuye opioides, una clase de medicamentos que causan adicción y sobredosis . Secretos, mentiras y todas las conspiraciones que rodean a este lucrativo negocio que se alimenta del sufrimiento ajeno. El Negocio del Dolor es un drama que denuncia una realidad alarmante y que invita a reflexionar sobre el papel de la ética y la responsabilidad en el ámbito médico.

El Negocio del Dolor es una película de drama basada en hechos reales que recientemente se estrenó a través de Netflix. La película está dirigida por David Yates (Harry Potter) y protagonizada por Emily Blunt, Chris Evans , Andy García y Catherine O’Hara, entre otros. La trama gira en torno a la crisis de los opioides en Estados Unidos y el escándalo de una empresa farmacéutica que impulsó el consumo de fentanilo, un potente analgésico que ante su consumo recreativo ha provocado miles de muertes en todo el mundo, mediante sobornos y extorsiones.

La película se inspira en el artículo periodístico The Pain Hustlers de Evan Hughes, publicado en la revista The New York Times en 2018, y en su novela posterior The Hard Sell, publicada en 2022. El artículo y la novela revelan la historia corrupta de Insys Therapeutics, una compañía fundada en 1990 que comercializaba Subsys, una versión recetada del fentanilo. La empresa se encargó de que los médicos la recetaran a cualquier paciente y para cualquier tipo de dolor, sin importar los riesgos de adicción y muerte.

La protagonista de la película es Liza Drake (Emily Blunt), una madre soltera que se queda sin trabajo y que conoce a Pete Brenner (Chris Evans), un representante comercial de la farmacéutica. Liza ve en Pete una oportunidad de mejorar su situación económica y acepta trabajar para él, sin saber que se está involucrando en una peligrosa operación de crimen organizado. Liza tendrá que enfrentarse a un jefe cada vez más desquiciado (Andy García), a los problemas de salud de su hija (Chloe Coleman) y a su propia conciencia sobre el daño que está causando su empresa.

El Negocio del Dolor es una película que pretende mostrar la dolorosa y compleja realidad de la crisis del fentanilo y los opioides en Estados Unidos, un problema sanitario que sigue dejando miles de muertes en el país. Además de explorar sobre la ambición, la ética, la responsabilidad y las consecuencias de las decisiones personales y profesionales.

La película, ya disponible a través de Netflix , ha recibido críticas mixtas por parte de la prensa especializada, misma que alabó la actuación de Emily Blunt pero también cuestionó en cierta medida el tono y el ritmo de la narración. Las valoraciones positivas ahondan por la crítica social y la denuncia.

