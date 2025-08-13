Marty Supreme: Estrenan primer tráiler de la nueva película de Timothée Chalamet; todo lo que debes saber

Timothée Chalamet se ha convertido en el protagonista favorito de los directores de Hollywood, por lo que muy pronto podrás verlo nuevamente en la pantalla grande con su nueva película Marty Supreme.

Sin embargo, mientras la nueva cinta del actor estadunidense llega a los cines, este 13 de agosto podrás echar un vistazo al primer tráiler de Marty Supreme.

¿Qué vimos en el tráiler de Marty Supreme?

Marty Supreme es una interesante biopic inspirada en la vida del exitoso jugador de ping pong que fue todo un personaje en la década de los 50, pues ganó un montón de títulos; no obstante, el sujeto también pasó a la historia por ser un estafador de Nueva York.

En el tráiler de Marty Supreme vemos a Timothée Chalamet darle vida al famoso jugador de ping pong que se va abriendo paso para convertirse en el mejor del mundo. En el camino, Marty deberá de hacer sacrificios. Sin embargo, también vivirá el amor con el personaje de Gwyneth Paltrow, quien interpreta a una famosa estrella de cine.

¿De qué trata Marty Supreme?

La nueva película de Timothée Chalamet está inspirada en la historia real de Marty Reisman, un campeón de ping pong, que tuvo una vida marcada por el escándalo, pues a la par de su éxito como jugador, supuestamente, también comenzó su carrera como estafador.

En la película seguirás de cerca la historia de Marty Mauser en su camino a la gloria, mientras intenta convencer al mundo de que el ping pong es un deporte que merece atención. En el camino, el protagonista vivirá un romance con una actriz de cine y con una joven sencilla que está dispuesta a ayudarlo a alcanzar sus sueños.

¿Cuándo se estrena Marty Supreme en cines?

La cinta dirigida por Josh Safdie cuenta con las actuaciones de Odessa A’zion, Fran Drescher como la mamá de Marty, con el rapero Tyler, the Creator, el mago Penn Jillette, Kevin O’Leary y Abel Ferrara.

Se espera que la nueva película de Timothée Chalamet llegue a las salas de cine en México el 25 de diciembre de 2025.

