Nueva forma de decir “Te quiero"; origen de la tendencia viral de regalar carritos de Hot Wheels

Las tendencias virales pueden convertirse en tradición, sin embargo no todas tienen el impacto como para que esto suceda. Con la viralización de tantos temas existen algunos que sobresalen y que pueden tener mayor potencial para conseguir más alcances e influencia. Ejemplo de esto es regalar flores amarillas, una tendencia que comenzó en TikTok debido a la serie argentina Floricienta; y que ha rebasado la red social para hacerse ya una especie de costumbre, pero aunado a esto también ha surgido la de regalar carritos de Hot Wheels el 30 de septiembre.

Regalar carritos de Hot Wheels el 30 de septiembre responde a que los hombres le regalen flores amarillas a las mujeres el 21 de septiembre y ellos reciban un auto de juguete en miniatura días después.

Y a mi quien me regala mi autito hot wheels el 30 de septiembre 🫩 — Marco 👽 (@marcuni_) September 23, 2025

¿Por qué se regalan carritos de Hot Wheels el 30 de septiembre?

Como ya te dijimos, la tendencia de dar este tipo de obsequio es en respuesta a las flores amarillas que días atrás se le habrían regalado a las mujeres; esto también surgió en redes sociales y ahí no solo se limita a dar carritos de Hot Wheels sino que debería incluir un surtido de dulces, cervezas u otros presentes pensados para las parejas masculinas. Lo verdaderamente innovador de esta iniciativa radica en su presentación, pues en 2023 que inició este tren, se trataba de regalar los juguetes en una especie de “ramo” ingeniosamente elaborado.

Ya les regalaron su ramo de Hot Wheels ? 🥺🥺🥺 pic.twitter.com/MkGmzsplFN — EFE1 HUB 🔥 (@EFE1_HUB) September 30, 2024

¿Cuánto cuestan los carritos de Hot Wheels?

Si te quieres subir al tren y regalar algunos de estos carros en miniatura, debes saber que hay distintas versiones y precios que se venden en tiendas de autoservicio y jugueterías y que más o menos oscilan en los siguientes precios:

Más barato: 25 a 50 pesos (línea básica)

Ediciones especiales: 70 a 400 pesos

“Super Treasure Hunts” y errores: 500 a 5 mil pesos

Modelos vintage o raros: Cientos a miles de dólares

