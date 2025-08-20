Receta fácil y deliciosa para preparar chiles en nogada en casa

Se acerca el mes patrio y para celebrar el Día de la Independencia de México se acostumbra preparar chiles en nogada , así que si quieres lucirte y cocinar como toda una chef, en adn40 te compartimos una receta fácil.

El chile en nogada se caracteriza porque lleva los 3 colores del Ejército Trigarante y la chef Denisse Palacios nos compartió una receta muy sencilla para que prepares este delicioso platillo en tu casa.

Receta fácil para preparar chiles en nogada sin capear

Si estás pensando en organizar una noche mexicana o simplemente quieres preparar chiles en nogada , esta es la receta:

Ingredientes para 10 porciones



600 gramos de carne molida, de la cual, 300 gramos son de aguayón de res, y 300 de lomo de cerdo

1 manzana verde en cuadritos

2 duraznos amarillos

1 cebolla picada

1 plátano macho en cuadros grandes

1 pera

2 jitomates picados

100 gramos de uva pasa

100 gramos de almendra sin cáscara

100 gramos de piñones (opcional)

Para la nogada



150 gramos de nuez de castilla

1 taza de leche

2 barras de queso crema o 150 gramos de queso de cabra

100 gramos de almendras con o sin piel

Para la decoración es necesaria granada y perejil

Condimentos



Sal y pimienta

3 clavos de olor

Tomillo y comino en polvo

Canela molida

Pasos para preparar chiles en nogada sin capear

Lo primero que hay que hacer es quemar los chiles en la estufa y cuando estén negros se deben meter a una bolsa de plástico para que suden y se puedan pelar fácilmente. Posteriormente se pelan, desvenan y quitan las semillas.

En una olla se pone un chorrito de aceite y se incorpora la cebolla, cuando esté transparente se agregan las 2 carnes. Mientras que en otro sartén se pone a freír el plátano macho.

A la olla con la carne se le agrega jitomate picado y se sazona con una pizca de sal. Después se incorpora la manzana, durazno, pasas y se sazona con sal y clavo. Después se rellenan los chiles con la preparación antes mencionada.

Para la nogada , se debe poner a remojar la nuez con la leche alrededor de 10 minutos y después se pone en la licuadora el queso crema o queso de cabra, la nuez con la leche y una piza de sal. Se muele y se sirve encima del chile, se decora con perejil y granada.

¿Cuál es el origen del chile en nogada?

Según la leyenda, las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla elaboraban el chile en nogada que lleva los colores de la bandera. Es considerado un platillo de temporada porque solo se sirve durante los meses de julio, agosto y septiembre debido a que es cuando hay cosecha de granada y nuez.

Récord de venta de chiles en nogada en México

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados ( Canirac ) en Puebla prevé que para esta temporada 2025 se rompa el récord y se vendan y consuman 4.5 millones de piezas.

