¿Cansado de ChatGPT? Esta es la alternativa gratuita para crear y editar imágenes hechas con IA

¿Te has sentido atrapado en el torbellino de ChatGPT cuando intentas crear imágenes? Qwen-Image, la nueva Inteligencia Artificial (IA) de Alibaba, promete ser la alternativa gratuita que estabas esperando. Con ella puedes generar, incrustar texto y editarlas como si tuvieras un diseñador personal en tu navegador.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

En esta adn40 te contamos qué es, cómo funciona, cómo usarla y qué puedes hacer con ella.

¿Qué es Qwen-Image y por qué está dando tanto de qué hablar?

Es un modelo de IA creado por Alibaba, diseñado para generar imágenes a partir de texto. Su gran novedad es Qwen-Image-Edit, la función que permite modificar imágenes con precisión, desde añadir elementos hasta cambiar objetos completos.

Mientras ChatGPT todavía enfrenta limitaciones para manejar texto dentro de imágenes, Qwen-Image sorprende por su capacidad de escribir carteles, frases y títulos con una calidad impecable. Esto la convierte en una de las alternativas más interesantes dentro del mundo creativo con IA.

¿Cómo usar Qwen-Image paso a paso?

No necesitas instalar nada ni ser un experto en programación. Para usar Qwen-Image basta con ingresar a su plataforma oficial, iniciar sesión y escribir un prompt que describa la imagen que deseas generar en inglés. Para ayudarte en la traducción te sugerimos usar DeepL. En segundos tendrás un resultado listo para descargar.

Si lo que quieres es editar, sube la imagen, escribe la instrucción de cambio y la IA hará el trabajo por ti. Es tan simple como pedir un filtro en una app de fotos, pero con resultados mucho más precisos.

¿Qué puedes hacer con Qwen-Image?

El límite es tu creatividad. Puedes crear carteles publicitarios, ilustraciones estilo anime, diseños fotorrealistas, invitaciones o memes con frases claras y legibles. Su capacidad de incrustar texto lo hace ideal para proyectos que requieren precisión en tipografía y estilo.

Además, Qwen-Image-Edit amplía las posibilidades al permitirte cambiar elementos dentro de la imagen. Desde transformar un personaje en versión animada hasta eliminar detalles no deseados, todo sin perder la coherencia estética del resultado final.

¿Cómo funciona esta IA de Alibaba?

Detrás de Qwen-Image hay un modelo con miles de millones de parámetros entrenado para comprender tanto imágenes como texto. Usa técnicas avanzadas de difusión y arquitectura transformer para asegurar que los elementos gráficos y tipográficos se integren de forma natural.

Cuando editas, el sistema entiende la instrucción y respeta la apariencia original de la imagen, como si un diseñador profesional hubiera hecho el cambio a mano. Esto la convierte en una herramienta confiable para quienes buscan resultados de alta calidad sin pagar suscripciones.

¿Qwen-Image es gratis, seguro y fácil de usar?

Sí, es completamente gratuito bajo licencia Apache 2.0, lo que significa que puedes usarlo para proyectos personales y comerciales sin pagar. Sin embargo, a diferencia de opciones como MidJourney, no ofrece respaldo legal en caso de conflictos por derechos de autor.

Humanos ahora pueden convertirse en animales con la tecnología IA [VIDEO] A través de internet se viralizaron varios videos donde se observa como los humanos logran convertirse en animales con ayuda de la IA; este es el increíble resultado.

Otra duda común es si necesitas hablar chino o inglés. Aunque Qwen funciona mejor en esos idiomas, también puedes experimentar con prompts en español y obtener resultados interesantes.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos