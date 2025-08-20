Moneda conmemorativa se vende en 3 millones de pesos para coleccionistas

La moneda conmemorativa de la Gesta Heroica de Veracruz, lanzada hace 10 años por el Banco de México, se vende a los coleccionistas en 3 millones de pesos, lo que ha entusiasmado a los mexicanos a buscar esta pieza de gran valor.

Las monedas conmemorativas tienen el objetivo de rendir honor a hechos históricos y personajes importantes de México, mientras se brinda estabilidad económica. Son emitidas por el Banco de México y al pasar de los años estas pueden alcanzar un gran valor.

Características de la moneda conmemorativa de Veracruz

La Gesta Heroica de Veracruz ocurrió el mes de abril de 1914, ante el ataque norteamericano al Puerto. La moneda reconoce a los cadetes de la Escuela Naval Militar y hombres, mujeres y niños del pueblo, que acudieron a la cita terrible con la muerte.

Muchos de ellos ni siquiera dejaron nombre para identificar sus huesos en el sepulcro; otros rehusaron la atención médica extranjera y fueron a restañar sus heridas gloriosas en la santidad de sus hogares; pero para cada uno de ellos hay un grito de admiración y un voto de gratitud en el corazón de cada mexicano. En el diseño anverso lleva el Escudo Nacional.

En días pasados también se ofrecían más de 3 millones de pesos por la moneda de veinte pesos alusiva a los 500 años de la Fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz, la cual fue lanzada en el 2020. Su forma es dodecagonal, cuenta con un diámetro de 30 milímetros, su composición está hecha con cobre, níquel y zinc. Pesa aproximadamente 7.16 gramos.

¿En dónde venden la moneda conmemorativa de la Gesta Heroica de Veracruz?

La moneda conmemorativa se vende en 3 millones de pesos por Mercado Libre y el vendedor ofrece facilidades de pago a los coleccionistas y se puede enviar a todo el país.

